Ukrajinská ofenziva trvá měsíc. Velmi brzy se její tempo zrychlí, předpovídá analytik

Už zhruba měsíc trvá ukrajinská pozemní ofenziva na jihu a východě země, jejímž cílem je vytlačit ruské okupanty. Útoky na frontové linii v Záporožské a Doněcké oblasti zahájila ukrajinská armáda 4. června. Zatím nasadila jen zlomek sil, podle dostupných zpráv necelé tři brigády z celkových deseti až dvanácti.

Náměstkyně ministra obrany Hanna Maljarová oznámila v pondělí, že ukrajinští vojáci zatím osvobodili 158 kilometrů čtverečních a nejméně deset vesnic. Naposledy minulý týden Rivnopil v Záporožské oblasti.

K hlavní ruské obranné linii, kterou tvoří betonové zátarasy, zákopy a minová pole, se Ukrajinci ještě nedostali. Připouštějí, že jejich postup zpomalují miny a obavy z velkých ztrát.

Podařilo se jim však přesunout vojáky a techniku na východní břeh Dněpru u zničeného Antonivského mostu nedaleko Chersonu. Rusům se tam protiútoky nedaří, protože voda z protržené přehrady Nová Kachovka odplavila miny a ani Rusové teď nevědí, kde jsou.

Ruské ministerstvo obrany oznámilo minulý týden zničení ukrajinských jednotek na východním břehu raketou Iskander, Ukrajinci to ale popřeli a ruští váleční blogeři na sociální síti Telegram jim dávají za pravdu. Podle amerického Institutu pro studium války se na břehu bojuje už deset dní, ale ukrajinští vojáci tam stále drží své pozice.

"Vyžaduje to čas"

Český vojenský analytik Lukáš Visingr řekl online deníku Aktuálně.cz, že ukrajinský postup je zatím sice pomalý, ale na hodnocení úspěchu či neúspěchu ofenzivy je příliš brzy. "Ofenziva je v úvodní fázi, jakékoliv hodnocení je předčasné. Tlak na široké frontě, průzkum bojem… Ukrajinci postupují pomalu, ale postupují. Je to útok proti připravené obraně, ztráty na ukrajinské straně jsou samozřejmě nevyhnutelné," říká Visingr.

"Až se Ukrajincům podaří dosáhnout průlomu - předpokládám prolomení ruských linií v jednom směru nebo ve dvou -, tak operace nabere mnohem větší tempo. Ale Ukrajinci ještě nenasadili hlavní síly. Zatím jen desetinu až pětinu toho, co mají na ofenzivu připraveno," dodává. "Až bude hlavní síla nasazena, tak to poznáme. To určitě nepřehlédneme."

Reportér amerického deníku Wall Street Journal Ian Lowett se dostal na pozice ukrajinských vojáků v Záporožské oblasti. Potvrdili mu, že postupují pomalu, protože nechtějí v této fázi riskovat ztrátu mnoha životů a techniky. Navíc uvedli, že neplýtvají municí, protože jí mají omezené množství.

"Připravujeme se, vyžaduje to čas. Snažíme se na dálku zničit vše, co můžeme, než se sami pohneme dopředu," řekl jeden z vojáků na frontové linii.

Těžké a krvavé boje

Podle Lukáše Visingra je nevýhodou Ukrajinců absence vzdušné převahy. Naštěstí pro ně ji ale nemají ani Rusové, myslí si analytik.

"V této válce výrazně vítězí protivzdušná obrana nad letectvem, je to až specifické," říká. "Rusové nad ukrajinské území nelétají. Bojí se, že budou okamžitě sestřeleni. Ukrajinci útočí, aniž by měli leteckou převahu, což je jednoznačně nevýhoda, ale oni ji nemají ani Rusové," dodává Visingr. Podle něj by při útoku proti připraveným opevněným liniím nepřítele, který by vzdušnou převahu měl, bylo nemožné zvítězit.

Zatímco Ukrajinci na jihu pomalu postupují, jiná je situace na nejsevernějším úseku fronty. Náměstkyně Maljarová přiznala, že Rusové získali části území blízko města Svjatove v Luhanské oblasti.

"Bude to těžké, krvavé a dlouhé," uvedl minulý pátek k ukrajinské ofenzivě předseda sboru náčelníků štábů americké armády Mark Milley.

"První fáze už trvá měsíc. Blíží se chvíle, kdy začne velký úder a operace nabere tempo. Očekávám to v horizontů dnů, možná týdne. Můžeme se dočkat velkého překvapení. Není vůbec jisté, že hlavní směr povede Záporožskou oblastí. Například málokdo počítal s tím, co dělají Ukrajinci teď - přesouvají se u Antonivského mostu na východní břeh Dněpru," soudí Lukáš Visingr.

