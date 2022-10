Jsou staré, ale v pohodě. Ukrajinci ukázali sovětské "supertanky" v akci

Ukrajinské síly používají k obraně oblasti kolem klíčového města Bachmut v Doněcké oblasti tanky T-64B ze sovětské éry. Ruské jednotky v místě postupují pomalu, ale vytrvale. Reportér Rádia Svobodná Evropa Marijan Kušnir sledoval posádku tanku z ukrajinské 30. mechanizované brigády, která se zaměřila na ruské logistické zásoby, jako jsou pohonné hmoty a munice.

Rusové u Bachmutu postupují a ukrajinští vojáci se je snaží zpomalit pomocí tanků T-64B ze sovětské éry. "I když je tank T-64B starým strojem, je v pohodě. Dá se to tak říct. Jsme často v pohybu. Hodně pracujeme," vysvětluje ukrajinský voják Jurij.

Posádka tanku z ukrajinské 30. mechanizované brigády byla v akci 19. října, kdy je sledoval reportér Rádia Svobodná Evropa. "V tuto chvíli ukrajinské tanky střílejí na ruské jednotky. Za mnou můžete vidět tank T-64. Zachytil cíl a střílí na něj," říká Marijan Kušnir.

Cílení na pohonné hmoty a munici

Ruské síly včetně žoldnéřů Vagnerovy skupiny v této oblasti pomalu, ale vytrvale postupují. "Zaměřovací dron hledá svůj cíl. A my na těchto cílech pracujeme. Cíle mohou být různé. Jsou to nepřátelská pozorovací stanoviště, jsou to hangáry, je to vybavení. Každý den pracujeme na mnoha nových cílech," popisuje ukrajinskou vojenskou taktiku Jurij.

Ukrajinské tanky nyní zacílily na ruskou logistiku. "Často dochází k dělostřeleckým soubojům. Zasáhli jsme mnoho cílů: pohonné hmoty a maziva, zničili jsme jejich munici a při ofenzivě jsme zabili velmi mnoho okupantů. Bylo to trochu těžké, ale přesto… Ukrajina zvítězí," uzavírá ukrajinský voják.

Sovětský supertank

Typ tanku T-64 se vyráběl v Charkově v 60. letech 20. století. Tehdy šlo o sovětský supertank, který byl průkopníkem nových technologií, jako jsou například samonabíjecí hlavní kanon ráže 125 mm, kompozitní pancíř a schopnost odpalovat protitankové střely z hlavního kanonu. Výhodou také bylo, že ho mohli obsluhovat pouze tři členové posádky.

V 60. a 70. letech překonával většinu tehdejších tanků NATO. Na konci 60. let vznikla modernizovaná verze T-64A, a později pak v roce 1976 verze T-64B. Ta vynikala modernějším systémem řízení palby, zvýšenou ochranou a zadymovacím zařízením. Tank T-64B byl také schopen z kanonu odpalovat protitankové střely AT-8. Po rozpadu Sovětského svazu zdědil Kyjev 2300 tanků T-64. Rozhodl se ale ponechat ve službě pouze nejnovější tanky T-64B.