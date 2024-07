Dramatická změna. Kyjev může díky F-16 zahájit protiútok, věří polský generál

Po roce čekání se Kyjev dočká stíhaček F-16, které napadené zemi na loňském summitu NATO slíbily Dánsko a Nizozemsko. Polský generál ve výslužbě Jaroslaw Kraszewski věří, že Ukrajina by díky nim mohla ukončit ruskou převahu ve vzduchu a ochromit nepřátelskou armádu útoky hluboko uvnitř Ruska.

Letoun F-16 Fighting Falcon amerického letectva letí nad Afghánistánem, 17. března 2020. | Foto: Aktuálně.cz / U.S. Air Force / U.S. Department of Defense / Public domain

"Situace na bojišti se dramaticky změní, až ukrajinské letectvo začne používat letouny F-16, které vytvoří podmínky pro protiútok," řekl generál tento týden v rozhovoru pro ukrajinský zpravodajský server Ukrinform. "Doufám, že Ukrajina bude mít takový plán pro letošní podzim, vzhledem k nutnosti chránit kritickou infrastrukturu země před nástupem zimy, protože Ukrajinci musí mít normální životní podmínky - elektřinu, vodu, plyn," upozornil.

Polský generál doufá, že se Ukrajincům na podzim podaří zastavit ruskou ofenzivu. "Ukrajinské letectvo začne pravidelně a efektivně ničit logistické cíle hluboko uvnitř Ruska," popisuje. Podle něj by ukrajinské bojové letouny měly dostat rakety dlouhého doletu, aby s nimi země mohla cílit hlavně na ruská letiště. Tím bude logistika nepřátelské armády odříznuta od hlavních sil.

"Pokud se to podaří, velení ukrajinské armády by mělo vytvořit údernou jednotku a udeřit. A to maximálně jedním či dvěma směry. Ukrajinské velení ví lépe, kde to má udělat," doplnil. Teprve až když Rusové začnou pociťovat ztráty kvůli raketovým útokům, bude prezident Vladimir Putin ochotný vyjednávat, domnívá se Kraszewski.

Také velitel ukrajinského námořnictva Oleksij Nejižpapa potvrdil, že dodávka strojů F-16 zpochybní "plnou dominanci" Ruska na obloze nad Černým mořem.

Belgie, Norsko, Dánsko a Nizozemsko dosud přislíbily Ukrajině více než 70 stíhaček, které budou dodány od roku 2024. Poslední dvě jmenované země dovolily Kyjevu použít F-16 i k úderům na ruské území, doplnil list The Kyiv Independent.

Očekává se, že Ukrajina obdrží první F-16 v polovině července, rok poté, co Dánsko a Nizozemsko spolu s dalšími devíti státy založily na summitu NATO ve Vilniusu v červenci 2023 "stíhačkovou koalici" s cílem zajistit F-16 zemi, která třetím rokem čelí ruské agresi.

Ukrajinské ministerstvo obrany uvedlo, že některé letouny umístí do sousedních zemí, aby je uchránilo od možného zničení ruským bombardováním.

Tento týden se ve Washingtonu koná další summit NATO, na němž budou členské státy jednat také o další pomoci Ukrajině. Kromě letounů F-16 se bude řešit i dodání nutné protivzdušné obrany, dalších raket i útoky na území Ruska zbraněmi, které Západ dodává Ukrajincům.

Video: F-16 využívá i jedna z nejsilnějších armád NATO. Turci letos v březnu doplňovali palivo ve vzduchu (3. 7. 2024)