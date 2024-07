Tohoto se Kreml obával. Rusové pálí na místa, kde čekají novou ukrajinskou zbraň

Dlouho očekávaná chvíle pro ukrajinskou armádu je tady. Po dvou a půl letech ruské převahy ve vzduchu může v červenci nasadit první dodané letouny F-16 s vlastními piloty, kteří absolvovali výcvik.

Letoun F-16 Fighting Falcon amerického letectva během letu na Oregonské mezinárodní letecké přehlídce na letišti Hillsboro v Oregonu, 22. května 2022. | Foto: Aktuálně.cz / U.S. Air Force / U.S. Department of Defense / Public domain

Nizozemsko potvrdilo, že první ze slíbených 24 kusů stíhaček dorazí do poloviny července na místo určení. Další stroje "přiletí" z Dánska a Spojených států. Kolik jich bude a kam přesně dosednou, je samozřejmě tajné. Ukrajinské ministerstvo obrany uvedlo, že některé letouny umístí do sousedních zemí, aby je uchránilo od možného zničení ruským bombardováním.

V úvahu by tedy přicházely Polsko nebo Rumunsko, protože Slovensko a Maďarsko by se svými současnými vládami nesouhlasily s takovou pomocí Kyjevu. Rusové ale zřejmě záměru držet F-16 mimo Ukrajinu nevěří, protože intenzivně útočí na letiště, na kterých by stroje americké výroby mohly parkovat. Snaží se je co nejvíce poškodit.

Jedná se především o letiště v Myrhorodu, ležící zhruba v polovině cesty mezi Kyjevem a Charkovem, a také o ranvej v Starokosťantynivu v Chmelnycké oblasti západně od Kyjeva. Ruské údery v minulosti mířily také na leteckou vojenskou základnu ve Vinnycji a na přistávací plochu Javoriv těsně u polských hranic. Velké vojenské letiště leží v Kramatorsku, ale tam je umístění F-16 nepravděpodobné kvůli blízkosti fronty.

"Ukrajinská armáda nemá dost munice pro protivzdušnou obranu, takže bude pravděpodobně nucena přemisťovat drahocenná letadla po různých letištích," soudí analytik Justin Bronk z britského Royal United Service Institute (RUSI).

Postupné vyzbrojování

Letouny F-16 Ukrajincům usnadní například likvidaci nebezpečných klouzavých bomb, které Rusové používají. Mohou také ruské bombardéry držet dál od ukrajinského vzdušného prostoru. Otázkou je, kolik jich Ukrajinci dostanou. Číslo poroste jen pozvolna, například Belgie naplánovala postupné dodávky svých F-16 Ukrajině do roku 2028.

"Abychom dosáhli citelného zvratu ve válce, potřebujeme zhruba 120 kusů," prohlásila poslankyně ukrajinského parlamentu Oleksandra Ustinovová, šéfka parlamentního výboru pro vyzbrojování. Dodávky F-16 samy o sobě nezvrátí průběh války, ale zlepší dosavadní ukrajinskou pozici.

"Většina našich letadel byla vyrobena v devadesátých letech a s raketami, které zasáhnou cíl do vzdálenosti čtyřiceti kilometrů. Ruské Su-34 pálí do vzdálenosti 150 kilometrů. Pokud nasadíme F-16, budeme moci mířit ze vzduchu na srovnatelnou vzdálenost. Jenom ze země protivzdušnou obranou nelze ruské letouny úplně likvidovat. Často mění trasy letů. Nasazení F-16 bude pro nás podobné zlepšení, jaké přineslo používání střel s plochou dráhou letu Storm Shadow nebo raketometů HIMARS," řekl na jaře v rozhovoru pro Aktuálně.cz důstojník ukrajinské armády Oleksij Melnyk.

Ukrajinský letecký expert Bohdan Dolinec agentuře Unian řekl, že Rusové se na nasazení stíhaček F-16 připravovali a obsluha jejich systémů protivzdušné obrany s tím počítá. "Přesto ale stroje se schopností zasáhnout cíl vzdálený přes 140 kilometrů budou cennou podporou pro naše pozemní síly. Kdybychom měli F-16 o měsíce dříve, patrně bychom neztratily Avdijivku, kterou Rusové zničili masivním bombardováním z letounů," vysvětlil. Ukrajina ale také podle něj potřebuje více než stovku F-16, desítky kusů jsou vzhledem k ruské palebné síle málo.

