Proč Putin váhá? Jednoho požadavku kremelských jestřábů se velmi bojí

Válkychtivá kremelská klika tlačí Vladimira Putina, aby použil agresivnější přístup ohledně invaze na Ukrajině. Požadují vyhlášení všeobecné mobilizace, prezident ale váhá. Podle červnového průzkumu má s válkou na Ukrajině nesouhlasit čím dál více Rusů, píše ve svém článku americký server Newsweek.

Hlava Ruské federace by podle zastánců tvrdé linie měla zavést stanné právo, vyhlásit druhou vlnu mobilizace a povolat další statisíce vojáků do bojů na Ukrajině, napsala agentura Bloomberg, která se odvolávala na své zdroje. Putin už vyhlásil částečnou mobilizaci na podzim 2022, kdy chtěl získat 300 tisíc záložáků a bývalých vojáků. Konkrétní číslo však v Putinově výnosu chybělo.

Kreml opakovaně odmítá zprávy o skryté mobilizaci. "Dnes taková potřeba není," řekl Putin skupině ruských válečných zpravodajů a vojenských blogerů během červnového setkání, když se ho dotazovali na další mobilizaci. Dodal ale, že "někteří veřejní činitelé říkají, že potřebujeme získat jeden milion nebo dva miliony. Záleží na tom, co chceme."

Politický ekonom ruského původu Konstantin Sonin, který působí na Chicagské univerzitě, řekl, že Putin pravděpodobně vyčkává s vyhlášením masové mobilizace, protože si uvědomuje, že válka je "hluboce nepopulární mezi naprostou většinou ruského obyvatelstva".

Průzkum veřejného mínění, který v červnu provedla moskevská sociologická a marketingová společnost Russian Field mezi 1604 lidmi po celé zemi, zjistil, že podpora ruské veřejnosti ohledně Putinovy války výrazně poklesla. Pouze 45 procent respondentů souhlasí s pokračováním "zvláštní vojenské operace", jak Kreml stále nazývá invazivní agresi do sousední země. To je o 9 procentních bodů méně než v průzkumu, který společnost provedla v dubnu 2022, tedy jen několik týdnů po zahájení války.

"Je pár milionů lidí, kteří jsou velmi rádi, že je válka proti Ukrajině, je pár milionů lidí, kteří jsou proti válce, a jsou desítky milionů lidí, kteří ji nepodporují, a neprotestují," řekl Sonin týdeníku Newsweek. Nicméně poznamenal, že v Rusku je v plném proudu verbování dobrovolníků, kterým jsou nabízeny mimořádně vysoké platy ve srovnání s celostátním průměrem.

Putin si nechce poštvat voliče

Zatímco ruská veřejnost zůstává v otázce pokračování války rozdělena, masová mobilizace by posílila pacifistické nálady, ukázal nejnovější průzkum. Více než polovina respondentů (54 procent) by dala přednost tomu, aby se Rusko zapojilo do mírových jednání, pokud bude nutná druhá vlna mobilizace. Více než třetina (35 procent) je pro pokračování agrese.

Neil Melvin z britského obranného a bezpečnostního think-tanku Royal United Services Institute tvrdí, že Putin v otázce mobilizace kráčí po tenkém laně. Putinovi se podle Melvina zatím daří vést válečnou agresi, aniž by musel povolávat značné množství mladých mužů z velkých městských oblastí Ruska. Hlavní tíhu bojů zatím vedou jednotky, jejichž členové pocházejí z národnostních menšin a z venkovských oblastí či menších měst.

"Putin si dával záležet na tom, aby nezačal ve velkém počtu povolávat děti svých klíčových domácích voličů, kteří ho podporují, zejména když Rusko v roce 2024 čeká volební rok," myslí si Melvin. Putin se snaží s Rusy udržovat společenskou smlouvu, která nenechává dopadat důsledky války na každodenní život.

"Masová mobilizace, která je vzhledem k úbytku ruských sil na Ukrajině stále naléhavější, by tuto smlouvu porušila a ruské rodiny po celé zemi by začaly nést náklady války," dodal Neil Melvin z britského obranného a bezpečnostního think-tanku Royal United Services Institute.



