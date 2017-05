Tusk musí do Varšavy jako svědek i v kauze pádu vládního letounu

před 1 hodinou

Polská prokuratura si na 5. července znovu předvolala k výslechu bývalého premiéra a současného předsedu Evropské rady Donalda Tuska. Informovala o tom mluvčí prokuratury, podle níž by měl tentokrát vypovídat jako svědek v souvislosti s havárií vládního letounu v dubnu 2010, při níž zahynul tehdejší prezident Lech Kaczyński a 95 dalších lidí. Je to v krátké době podruhé, co si prokuratura Tuska předvolala. Jako svědek už vypovídal 19. dubna. Při více než osmihodinovém výslechu odpovídal na otázky týkající se kauzy neschválené spolupráce polské kontrarozvědky s tajnými službami jiného státu. Po odchodu z prokuratury novinářům řekl, že "celá záležitost má mimořádně silný politický charakter".

Doporučujeme