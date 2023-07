"Co tady proboha slavíme?" Svět obletěly záběry vysmátých turistů v Údolí smrti

Do amerického Údolí smrti o víkendu dorazily desítky turistů z celého světa, aby na vlastní kůži mohli zažít očekávaný teplotní rekord. U vstupu do národního parku se fotili u teploměru, který během dne ukazoval i přes 50 stupňů Celsia. Na místo se sjeli i klimatičtí aktivisté, kteří upozorňovali na to, že rekordní teploty nejsou ani přinejmenším důvodem k oslavám.

Turisté v kalifornském národním parku s úsměvem pózovali u teploměrů a pořizovali si hromadné fotografie. Když neoficiální digitální ukazatel přesáhl hodnotu 133 stupňů Fahrenheita, čili 56 stupňů Celsia, začali jásat. "Žijeme dost blízko na to, abychom sem mohli vyjet a zažít nejteplejší den v roce. Víte, v dnešní době by bylo hezké být tady u takového rekordu," uvedl pro agenturu Reuters Paul Connoly, turista z Arizony.

Pracovníci parku se mezitím pokoušeli zajistit, aby cestovatelé úmorné teploty zvládli bez újmy. "Tento teploměr je kovový. Stojí na slunci, takže bude ukazovat o pár stupňů víc, než ve skutečnosti je. Ale já ho vnímám jako znázornění toho, co cítíme. Když tu jen tak stojíme na slunci, je nám určitě horko," popisovala pro agenturu jedna ze správkyň parku Giovanna Ponceová.

Někteří cestovatelé ale takové nadšení z extrémních teplot nesdíleli a upozorňovali na to, že do budoucna se budou ještě zvyšovat. "Myslím, že bychom s tím rozhodně měli začít něco dělat, protože Země je místo, kde žijeme. Měli bychom se o ni starat," apelovala Kayla Hillová, turistka z Utahu. "Je to alarmující, protože pokud se klima bude měnit i nadále, možná bychom za desítky let nemuseli existovat," obával se brazilský cestovatel Enzo Damini.

Proti jásání některých rozesmátých turistů z celého světa se na místě ohrazovali i klimatičtí aktivisté. "Lidé jsou tady ohledně toho nadšení. Ale to není žádný milník," zdůraznil pro server BBC Tom Comitta, který na místě protestoval s plakátem nesoucím nápis "Toto je klimatický stav nouze". "Za deset dvacet let tady bude 140 (stupňů Fahrenheita). Tak co tady, proboha, slavíme?" dodal.

Turisty na místo nalákaly zprávy zejména z amerických médií, která před víkendem informovala o tom, že by v Údolí smrti mohla maxima atakovat nejvyšší teplotu zaznamenanou za posledních 100 let, tedy 54,4 stupně Celsia. Tato hranice ale nakonec překonána nebyla - nejvyšším oficiálním naměřeným údajem zůstalo nedělních 53,3 stupně.

V Údolí smrti, které patří k jedněm z nejteplejších míst na Zemi, se však extrémní teploty v posledních letech plíživě zvyšují. "Stále překonáváme teplotní rekordy a dál už tady bude jen větší horko. Ve skutečnosti sedm z deseti nejžhavějších lét v Údolí smrti se odehrálo jen za posledních deset let," zdůraznila správkyně parku.

