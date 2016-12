Turecká letadla během úderů na syrské město Al-Báb zabila 47 civilistů. Mezi obětmi je 14 dětí

AKTUALIZOVÁNO před 4 hodinami

Nejméně 47 civilistů včetně 14 dětí a devíti žen zahynulo při úderech tureckých letadel na město Al-Báb, které je považováno za baštu takzvaného Islámského státu (IS) na severu Sýrie. Tvrdí to opoziční aktivisté ze Syrské organizace pro lidská práva (SOHR), která situaci v zemi sleduje z Británie. Původně SOHR hovořila pouze o 29 obětech. Turecká armáda se Al-Báb snaží dobýt již několik týdnů, své vojáky má v sousední zemi od srpna. Zapojila se do tažení proti IS, ale bojuje i proti syrským Kurdům a brání jim, aby získali souvislé území jižně od turecké hranice. Ve středu Ankara informovala, že v bojích na severu Sýrie přišlo o život 14 tureckých vojáků.

autor: ČTK