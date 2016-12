V bojích proti islamistům na severu Sýrie padlo 14 tureckých vojáků

před 17 hodinami

V bojích na severu Sýrie ve středu přišlo o život 14 tureckých vojáků a dalších 33 bylo zraněno. Turci bojují o pohraniční město Al-Báb proti radikálům z Islámského státu (IS). Podle turecké armády bylo v bojích zabito také 138 džihádistů. Střety pokračovaly poblíž nemocnice v Al-Bábu. IS ji používá jako stanoviště svých bojovníků i jako zbrojní sklady. Turecko má svou armádu v Sýrii od srpna. Zapojilo se do tažení proti IS, ale bojuje také proti syrským Kurdům a brání jim, aby získali souvislé území jižně od turecké hranice. Turecko v těchto bojích přišlo od léta o tři desítky svých vojáků,

autor: ČTK