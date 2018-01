Turecká armáda bojuje v Sýrii proti Kurdům. Rusko a Sýrie chtějí akci zastavit

AKTUALIZOVÁNO před 6 hodinami

Turecko začalo ostřelovat Afrín ze svého území v pátek, v sobotu zahájilo bombardování regionu s kódovým označením Olivová ratolest. Turecký ministr zahraničí řekl, že všichni, kdo se proti turecké operaci v Afrínu postaví, jsou na straně teroristů a Ankara s nimi podle toho naloží.

Damašek - Turecké pozemní síly se dnes probojovaly do severosyrské oblasti Afrín. Oznámil to podle tureckého rozhlasu premiér Binali Yildrim. Syrské kurdské milice, které oblast ovládají, krátce nato uvedly, že turecké vojáky po násilných střetech vytlačily. Informovala o tom agentura Reuters. Spojené státy vyzvaly Turecko, aby zachovalo zdrženlivost a vojenskou operaci omezilo.

Turecko začalo ostřelovat Afrín ze svého území v pátek, v sobotu zahájilo bombardování regionu s kódovým označením Olivová ratolest. Rada bezpečnosti OSN by měla o situaci v Sýrii jednat v pondělí.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes uvedl, že turecká armáda syrské kurdské milice YPG, které podporují Spojené státy, zničí. Zdůraznil přitom, že Kurdové Turecko neporazí ani s pomocí USA. Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu, který je na návštěvě Iráku, řekl, že všichni, kdo se proti turecké operaci v Afrínu postaví, jsou na straně teroristů a Ankara s nimi podle toho naloží.

Turecko má podle nejnovějšího sdělení premiéra v plánu v Afrínu vytvořit 30kilometrovou bezpečnostní zónu. Turecká armáda uvedla, že své vojáky podporuje i ze vzduchu. Zasáhla prý 45 cílů s pomocí 32 vojenských letounů. Do operace je vedle tureckých vojáků rovněž zapojeno 25 000 členů povstalecké Svobodné syrské armády (FSA). Ta uvedla, že milicím YPG syrská armáda přes své území umožňuje do Afrínu dopravit posily.

Ankara zahájila operaci Olivová ratolest namířenou proti ozbrojencům z turecké Strany kurdských pracujících (PKK), syrským kurdským milicím a bojovníkům Islámského státu (IS) v sobotu. Při náletech zahynulo podle Kurdů šest civilistů a tři bojovníci a dalších 13 civilistů utrpělo zranění.

Ankara ale operaci brání s tím, že letectvo zasáhlo 95 procent cílů a že útočila pouze na teroristy a zasaženo bylo 153 cílů. Šéf turecké diplomacie Çavuşoglu uvedl, že Turecko o vývoji v Afrínu informovalo veškeré hráče zapojené do dění v Sýrii. Syrská vláda se nicméně proti tomuto prohlášení ohradila s tím, že ji Ankara o vojenské operaci neinformovala. Syrské ministerstvo zahraničí Turecko za zahájení vojenské akce v Afrínu odsoudilo. Diplomacie nazvala operaci agresí a uvedla, že Afrín je "nedílnou součástí Sýrie".

Moskva přijala informace o turecké operaci s obavami, ruská diplomacie vyzvala obě strany ke zdrženlivosti. Rusko, které je spojencem Damašku, již v sobotu oznámilo, že bude v OSN požadovat, aby Turecko akci zastavilo. Ruské ministerstvo obrany zároveň uvedlo, že z oblasti Afrínu stáhlo své vojenské pozorovatele. Arabsko-kurdské milice SDF, které podporují Spojené státy, varovaly, že operace posílí teroristickou organizaci Islámský stát.

Krátce před dnešním oznámením Ankary o pozemní operaci zasáhly čtyři rakety odpálené ze syrského území pohraniční jihoturecké město Kilis. Tři rakety poničily dvě budovy, zatímco čtvrtá střela zasáhla opuštěný plácek v centru města. Agentura AP uvedla, že byl při incidentu zraněn jeden člověk a Turecko následně zahájilo odvetnou palbu.

Turecký vicepremiér Bekir Bozdag později informoval, že raketa odpálena ze Sýrie zasáhla i turecké pohraniční město Reyhanli a zabila jednoho Syřana. Dalších 32 osob bylo podle vicepremiéra zraněno.

USA vyzývají ke zdrženlivosti

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Heather Nauertová uvedla, že ministr Rex Tillerson mluvil v sobotu po telefonu se svými protějšky z Turecka a Ruska a vyjádřil obavy ze situace. Ministerstvo podle prohlášení podporuje oprávněné obavy Turecka o bezpečnost, vyzývá však Turecko, aby zachovalo zdrženlivost a zajistilo, že jeho vojenské operace budou omezeného rozsahu a trvání a Turecko udělá vše, aby zabránilo civilním obětem na životech.



Nauertová dodala, že Washington také chce, aby všechny strany zůstaly zaměřené na hlavní cíl, a to vítězství nad Islámským státem (IS).



Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian na twitteru oznámil, že Rada bezpečnosti OSN bude jednat o Sýrii v pondělí. Dodal, že Francie požaduje okamžitý přístup humanitární pomoci do oblasti, napsala agentura Reuters.