Předseda tuniské vlády Júsuf Šáhid zakázal nosit na veřejných místech nikáb, tedy muslimský závoj, který ženám zakrývá celý obličej vyjma očí. Opatření zavedl z bezpečnostních důvodů, informovala s odvoláním na nejmenovaný úřední zdroj agentura Reuters.

Premiér nařízení přijal poté, co se v Tunisu zabil hledaný džihádista odpálením pásu sebevražedného atentátníka. Byla to třetí podobná událost v tuniském hlavním městě za několik dnů. Ke všem třem incidentům se přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS).

Tunisko je nyní v citlivém období, zemi především čekají na podzim volby. Kromě toho vrcholí turistická sezona, od níž si místní letos slibují, že přiláká rekordní počet zahraničních návštěvníků.