Tudy vede poslední silnice z Bachmutu. Časiv Jar evakuoval místní a chystá se na boj

Zatímco ukrajinští vojáci do poslední chvíle brání téměř obklíčený Bachmut na východě země, připravuje se o pár kilometrů západně ležící Časiv Jar na podobný osud. Obec, která je nyní jedinou zásobovací stanicí pro ostřelované město, už evakuovala ženy a děti a vyhlíží boj. Pokud by Bachmut padl, stal by se Časiv Jar pravděpodobnou novou baštou ukrajinských obránců Donbasu.

