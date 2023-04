Vedení označil za s*áče a přicházel o sponzory. Carlson měl ve Foxu řadu skandálů

"Vrátíme se v pondělí," zakončil páteční vysílání Tucker Carlson, nejlépe hodnocený moderátor zpravodajství na kabelové televizi v USA. "Do té doby si užijte co nejlepší víkend s těmi, které máte rádi, a pak se uvidíme." V pondělí ale televize Fox News oznámila, že Carlson končí. Od té doby Američané spekulují, co stálo za vyhazovem populárního moderátora.

O svém odchodu se dozvěděl během překvapivého telefonátu v pondělí ráno. Stanice mu tak ani nedala možnost se rozloučit se svými diváky, kterých loni bylo průměrně u každé show okolo 3,3 milionu. Rychlost vyhazovu zřejmě svědčí o sporech moderátora s vedením televize Fox News, které v posledních týdnech vyplavaly na povrch.

Podle komentátora listu Washington Post vedení Carlsonovi patrně nedůvěřovalo a bálo se, co by divákům na rozloučenou řekl. Moderátor přitom pro názorově konzervativní stanici, která je napojena na Republikánskou stranu a dlouhodobě podporovala někdejšího prezidenta Donalda Trumpa, pracoval přes 14 let. Během té doby se objevilo několik kauz a skandálů, ale televize za Carlsonem vždy stála.

Co tedy stálo za jeho odchodem? Okamžitě se začaly šířit spekulace, že vše souvisí s právě ukončeným procesem, kdy stanice Fox News údajně šířila lži o podvodech během posledních prezidentských voleb. Americký výrobce volebních přístrojů Dominion Voting Systems ji zažaloval za pomluvu, a v posledních týdnech se tak na veřejnost dostávaly informace, které odhalovaly fungování stanice. Žaloba nakonec skončila urovnáním ve výši 787,5 milionu dolarů (téměř 17 miliard korun).

Carlsonova vysílání se žaloba týkala jen minimálně - mnohem větší problémy měli kvůli propagaci smyšlené teorie o ukradených volbách jiní kolegové. Ovšem právě jeho soukromé konverzace, které během procesu unikly, zaujaly veřejnost nejvíce.

Moderátor mimo jiné psal, že nenávidí Donalda Trumpa, nebo velmi vulgárně kritizoval vedení stanice i některé další novináře.

"Chápe vedení, kolik jsme u našich diváků ztratili důvěry?" rozzlobil se také poté, co stanice Fox News oznámila, že se Joe Biden stal novým americkým prezidentem. V další zprávě jednomu z kolegů napsal o vedení stanice: "Ti s*áči ničí naši důvěryhodnost." Anonymní zdroj z redakce Fox News řekl deníku Washington Post, že uniklé zprávy jsou skutečně jedním z důvodů jeho odchodu.

Usnul v živém přenosu

Sám moderátor svůj odchod zatím nijak nekomentoval. Řada vlivných republikánů ale už veřejně prohlásila, že Carlson určitě zůstane hvězdou i dál. "Strašně rád bych viděl, jak Tucker začne otevřeně říkat, co si myslí - ne že by to teď nedělal -, a to s ještě větší svobodou na nové platformě," prohlásil například syn bývalého prezidenta Donald Trump mladší.

Oblibu u republikánských voličů si novinář získal tvrdými rozhovory s liberálními hosty, které si do pořadu zval. Jeho ostrá a v některých případech vulgární kritika se postupně stupňovala, až začal v pořadu zmiňovat i konspirační teorie. Například tvrdil, že útok na Kapitol z ledna 2021 byl zinscenovaný americkou vládou, nebo zlehčoval očkování proti koronaviru, ačkoliv sám na začátku pandemie Trumpa vyzýval, aby nemoc bral vážně.

Nyní třiapadesátiletý moderátor se do veřejného povědomí dostal už v 90. letech minulého století, kdy začal psát pro noviny a časopisy. Postupně se objevil na stanicích CNN a MSNBC, než zakotvil ve Fox News, která mu byla názorově bližší.

Byl jedním z moderátorů ranního pořadu Fox & Friends, kde dokonce během živého vysílání usnul. Jeho skutečná sláva je ale přímo navázána na Trumpa, když po jeho zvolení prezidentem v roce 2016 získal hlavní roli ve Fox News a vlastní show Tucker Carlson Tonight.

Jeho pořad vyvolával časté kontroverze. Například v prosinci 2018 přišel o nejméně 26 inzerentů poté, co Carlson řekl, že imigrace dělá Spojené státy "špinavějšími".

V roce 2019 liberální kontrolní skupina Media Matters for America odhalila více než tucet případů, kdy Carlson během moderování v rozhlasovém pořadu Bubba the Love Sponge pronášel nenávistné komentáře. Zlehčoval dětské sňatky, označil zákony o ochraně před znásilněním za "naprosto nespravedlivé", popisoval ženy jako "extrémně primitivní" a používal sexistické vulgarity.

Nikdo není imunní

Televize Fox News také čelí žalobě bývalé Carlsonovy producentky Abby Grossbergové, která uvedla, že čelila sexuálnímu obtěžování ze strany ostatních zaměstnanců jeho pořadu. Zároveň řekla, že v redakci byly velmi běžné sexistické poznámky na účet vlivných političek a opakovaně se kvůli svému nevybíravému vystupování Carlson stal cílem různých bojkotů a dalších žalob za pomluvu.

Nicméně stanice a její nejužší vedení se za něj až doteď vždy postavily, připomíná deník New York Times. Moderátor se stal příkladem, jak se měl proměnit celý kanál. Carlson neustále reagoval na sledovanost vlastního pořadu, a tak se například čím dál více klonil k tématům týkajícím se migrace nebo rasy, protože měla velký ohlas.

Podle kolegů se Carlson chlubil blízkým vztahem se synem majitele stanice Lachlanem Murdochem, který je i výkonným ředitelem a tím, kdo nyní spolupráci s moderátorem ukončil. Jejich vztah mu údajně v minulosti umožnil ohýbat některá pravidla, což ale teď zřejmě skončilo.

Právě proto je nečekaný odchod moderátora šokem i pro mnohé jeho kolegy. "Je to obrovské. Dává to jasný signál, že i ten s největší sledovaností, a to o hodně, nemůže přežít takovou pohromu," uvedl k žalobě jeden z televizních moderátorů, který si přál zůstat anonymní.