Trussová má problém. Na uniklé nahrávce říká, že Britové mají "víc makat"

Britská ministryně zahraničí a kandidátka na premiérku Liz Trussová podle několik let staré nahrávky prohlásila, že britští pracovníci musejí tvrději pracovat. Použila slangový výraz, který by se dal přeložit jako "víc makat". Naznačila přitom, že pracujícím chybí potřebné dovednosti a schopnost uvést je do praxe.

Nahrávku nyní zveřejnil list The Guardian. Opozice slova Trussové označila za urážlivá s tím, že "britské pracovníky označuje za lenochy". Trussová nyní přímo nepopřela, že takové komentáře vyšly z jejích úst. Zároveň poznamenala, že se v Británii musí zvýšit produktivita práce. "Nevím, co citujete," řekla Trussová v úterý večer při dotazu na předvolebním mítinku. "Vždy jsem ale zdůrazňovala, že v této zemi potřebujeme mít vyšší produktivitu a vetší hospodářský růst," dodala. Nahrávka byla zveřejněna krátce před předvolebním mítinkem ve skotském Perthu, kde Trussová a její sok v souboji o funkci premiéra, bývalý ministr financí Rishi Sunak, odpovídali na otázky skotských konzervativců. Sunak a Trussová se nyní ucházejí o přízeň až 200 tisíc řadových členů Konzervativní strany, jejichž hlasy rozhodnou, kdo z nich se stane příštím předsedou toryů a britským premiérem. Vítěz bude oznámen 5. září, kdy premiér Boris Johnson opustí svůj úřad. The Guardian uvedl, že výrok Trussové zachycený na nahrávce pochází z doby, kdy byla hlavní tajemníci ministerstva financí, což bylo v letech 2017 až 2019. List nesdělil, jak nahrávku získal. Části záznamu ale byly ztlumeny z důvodu ochrany soukromí ostatních účastníků rozhovoru. "V Číně je to jiné" Ve dvouminutové nahrávce Trussová poznamenala, že způsob uvažování a přístup britských pracovníků částečně zapříčiňuje to, že za hodinu vyprodukují méně než cizinci. A řekla přitom, že Britové by měli "víc makat". "Myslím, že v podstatě je to částečně věc myšlení a přístupu. Ano, v podstatě jde o pracovní kulturu. Pokud pojedete do Číny, je to dost jiné, o tom vás mohu ujistit," uvedla v nahrávce. "Je to zásadní problém britské pracovní kultury. Pokud chceme být bohatší a prosperující zemí, musí se to změnit. Ale nemyslím si, že to lidé moc chtějí změnit," dodala. Trussová v nahrávce také poznamenala, že produktivita práce v Londýně se výrazně liší od ostatních částí země. Související Stylizuje se do Železné lady, srovnání ale odmítá. Trussová je krok od Downing Street Zdroj z kampaně Trussové výroky v nahrávce podle BBC označil za "půl dekády staré" a poznamenal, že byly "vytrženy z kontextu". Připustil však, že se produktivita práce v Británii musí zvýšit. "Liz jako premiérka zajistí ekonomiku s vysokými mzdami, vysokým růstem a nízkými daněmi," uvedl zdroj. Údaje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ukazují, že v roce 2019 se Spojené království mezi zeměmi G7 umístilo na čtvrtém místě v žebříčku HDP na odpracovanou hodinu. Trussová, která v průzkumech trvale vede nad Sunakem, postavila svou kampaň na plánu snížit daně a podpořit hospodářský růst. Britové jako flákači Výroky Trussové se podobají kontroverzním argumentům, které se objevují v knize Britannia Unchained (2012), jejíž je spoluautorkou. V knize jsou britští pracovníci označeni za "jedny z největších flákačů na světě". Trussová na dotaz ohledně této pasáže při debatě v červenci odpověděla, že jejím autorem je vicepremiér Dominic Raab, který podpořil Sunaka. Raab následně uvedl, že autoři knihy se dohodli, že za její obsah ponesou "kolektivní odpovědnost". Mezi autory je několik dalších vysoce postavených konzervativců.