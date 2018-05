Trumpova vláda bude brát nelegálním imigrantům děti, chce je odradit od přistěhování do USA

před 7 minutami

Americké úřady zpřísní postih cizinců, kteří nelegálně vstoupí na území Spojených států se svými dětmi. Ve snaze odradit migranty od snahy se do USA dostat chce vláda prezidenta Donalda Trumpa přistěhovalcům brát jejich děti a umísťovat je do "ochranného opatrovnictví", uvádí agentura Reuters. Americký ministr spravedlnosti Jeff Sessions a šéf imigračního a celního úřadu Thomas Homan uvádějí, že nejde o nějaké nové opatření, ale o rozšiřování již zavedených postupů. "Vždy jsme rozdělovali rodiny," řekl Homan s poukazem na to, když zadržené osoby nebyly například s to dokázat příbuzenský vztah. Někteří pašeráci lidí podle něj při převozu dětí tvrdí, že jsou jejich rodiči.

autor: ČTK | před 7 minutami