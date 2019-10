Postavíme zeď v Coloradu, řekl Trump. To nesousedí s Mexikem, oponoval mu guvernér

Americký prezident Donald Trump se tak nechal strhnout zápalem pro svou prioritu v boji proti nelegálnímu přistěhovalectví, že ve středu přislíbil postavit zeď i ve státu Colorado.

"Víte, proč vyhrajeme v Novém Mexiku? Protože chtějí bezpečnost na hranicích! Postavíme zeď na hranici Nového Mexika a postavíme zeď v Coloradu, postavíme nádhernou, velikou zeď, která bude opravdu fungovat, kterou nepřelezete ani nepodlezete," slíbil prezident před publikem v Pittsburghu v Pensylvánii.

Agentura AFP ale poznamenala, že Colorado, které se nachází v centrální části Spojených států mezi Utahem a Kansasem, nehraničí s Mexikem. Právě postavení zdi na americko-mexických hranicích patřilo k ústředním předvolebním slibům Donalda Trumpa. Prezident tak chce čelit nelegální migraci a zvýšit bezpečnost.

Prohlášením o Coloradu upoutal podle agentury AP i demokratického guvernéra tohoto státu Jareda Polise. "No to je trapné, Colorado nehraničí s Mexikem. Sláva Bohu, že Colorado nyní nabízí bezplatně celodenní školky, aby se děti mohly naučit základy zeměpisu," napsal na Twitteru. Polis také uvedl, že neví nic o tom, že by se nějaká výstavba zdi chystala.

Sám Trump později na Twitteru uvedl, že výrok o budování zdi prý řekl jen v legraci.

