FBI si ponechá své vedení. Trump chce ve funkci i nadále Jamese Comeyho

před 13 minutami

Prezident USA Donald Trump požádal šéfa Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho, aby ve své funkci zůstal. Podle New York Times to Comey sdělil svým blízkým spolupracovníkům. Trump během kampaně FBI kritizoval za to, že nepodala trestní oznámení na Hillary Clintonovou kvůli používání soukromého e-mailu k pracovní komunikaci v době, kdy byla ministryní zahraničí. Po inauguraci se ale Trump o FBI vyjádřil pochvalně. Pokud Comey ve vedení FBI zůstane, bude podle amerického listu moci pokračovat ve vyšetřování styků spolupracovníků Trumpa s Ruskem. Comey za vlády George Bushe mladšího působil na ministerstvu spravedlnosti, do čela FBI ho v roce 2013 postavil Barack Obama.

autor: ČTK