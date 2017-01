Senát USA schválil nominaci Pompea do čela CIA

před 22 minutami

Americký Senát v pondělí potvrdil v druhém termínu jasnou většinou nominaci Mikea Pompea do funkce ředitele Ústřední zpravodajské služby (CIA). Uvedla to agentura Reuters. První páteční schvalování konzervativního republikána do čela mocné agentury zablokovala opozice. Demokratičtí senátoři v pátek protestovali proti podle nich příliš rychlému potvrzování kandidátů nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vzepřeli se zvlášť proti potvrzení Pompea do funkce ředitele CIA a požadovali, aby bylo na "prověření a diskusi" ohledně Pompeovy nominace vyčleněno více času. Někteří zákonodárci mají podle Reuters obavy, že Pompeo může rozšířit sledování osob a umožnit tvrdé metody při výsleších.

autor: ČTK