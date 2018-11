před 1 hodinou

Americký prezident Donald Trump nevyloučil, že udělí bývalému šéfovi svého volebního štábu Paulu Manafortovi milost. Řekl to v rozhovoru, který ve středu otiskl list New York Post. Manafort je ve vězení, vyšetřovatel FBI Robert Mueller ho obvinil z rozsáhlých finančních machinací a z nezákonného lobbingu. "Nikdy jsme o tom nediskutovali, ale nevyloučil bych to. Proč bych to měl vylučovat?" prohlásil prezident. Mueller k Trumpově nelibosti pátrá po stopách ruského vlivu na americké prezidentské volby. Manafort, který v roce 2016 vedl Trumpovu prezidentskou kampaň dva měsíce, nicméně není s tzv. ruskou kauzou bezprostředně spojen.