Ruská kauza: Bývalý šéf Trumpova štábu lhal FBI, podle vyšetřovatelů porušil dohodu

Zvláštní vyšetřovatel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Robert Mueller obvinil bývalého šéfa volebního štábu Donalda Trumpa Paula Manaforta, že i přes dohodu o spolupráci lhal vyšetřovatelům FBI. Ti se snaží objasnit roli Ruska během amerických prezidentských voleb v roce 2016.

Muellerův úřad se tak už necítí být vázán vzájemnou dohodou. Manafortovi obhájci nicméně trvají na tom, že jejich klient je přesvědčen, že vyšetřovatelům poskytoval pravdivé informace. Podle agentury AP nyní Manafortovi hrozí přísnější trest.

Prokurátoři pracující pro Muellera v pondělí večer místního času (v noci na úterý SEČ) federálnímu soudu ve Washingtonu předložili zprávu, ve které tvrdí, že se Manafort po uzavření dohody dopustil federálních zločinů tím, že v řadě záležitostí lhal FBI a Muellerovi. V čem konkrétně lhal, ale neupřesnili.

Manafort dohodu s Muellerem uzavřel 14. září. V dokumentu je klauzule, ve které se Manafort zavazuje s vyšetřovateli plně, otevřeně a pravdivě spolupracovat. Pokud by jakoukoli část slibu porušil, dohoda se ruší, ale Manafortova přiznání k trestným činům, která v rámci ujednání učinil, zůstávají v platnosti.

Obhajoba ve zprávě pro soud trvá na tom, že od uzavření dohody se Manafort opakovaně sešel s vyšetřovateli, se kterými podle svých závazků spolupracoval. "Je přesvědčen, že poskytl pravdivé informace, a nesouhlasí s hodnocením vládních úřadů a s tím, že dohodu porušil," uvádějí Manafortovi obhájci.

Mueller i Manafortovi advokáti se shodli, že již není důvod odkládat verdikt o výši trestu, proto požádali soud o stanovení termínu pro vynesení rozsudku.

Všechny Manafortovy kauzy

Manafort se v dohodě přiznal k trestným činům spiknutí proti USA a spiknutí za účelem maření spravedlnosti. Na základě dohody se měly soudy přestat zabývat několika body obžaloby ve dvou Manafortových případech, u kterých se porota nedokázala shodnout na jeho vině. To se týká například praní špinavých peněz a daňového podvodu.

Manafort je stále ve vazbě a čeká na trest. Hrozí mu několik let.

Soud ve Virginii ho v srpnu uznal vinným v osmi bodech obžaloby, v dalších deseti se porota na verdiktu neshodla. Obvinění se týkala Manafortových finančních aktivit z doby, kdy pracoval ve prospěch někdejšího proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče.

Druhému procesu, který byl plánován na září do Washingtonu a ve kterém se měl zodpovídat ze zamlčení svých lobbistických aktivit ve prospěch Janukovyče, se Manafort vyhnul uzavřením dohody s Muellerem.

Žádný z Manafortových případů s prezidentskou kampaní nesouvisel, Mueller ale zločiny odhalil v rámci vyšetřování ruské kauzy.

Trump, Janukovyč, Bush

V roce 2016 Manafort působil v Trumpově volebním štábu, a dva měsíce ho dokonce i vedl. Z týmu prezidentského kandidáta byl Manafort propuštěn v srpnu 2016 po zprávách tisku, že vydělal miliony dolarů jako poradce ukrajinského prezidenta Janukovyče. V minulosti lobbista pracoval také pro prezidenty Geralda Forda, Ronalda Reagana a George Bushe.

Zvrat v Manafortově případu podle deníku The New York Times (NYT) svědčí o tom, že Mueller, jehož vyšetřování čelí kritice Bílého domu a řady republikánských činitelů, zvolil agresivnější přístup k ruské kauze. Výjimečné rozhodnutí odstoupit od dohody pak vyvolává dojem, že vyšetřovatelé se domnívají, že Manafort neposkytl podrobnosti, které by pro případ ruského vměšování mohly být důležité. Muellerův tým očividně nepovažuje Manaforta za důvěryhodného, takže ho zřejmě nenechá svědčit, když o něm tvrdí, že opakovaně lže, poznamenal deník.