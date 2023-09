Na kampaň nezbude moc času. Trump bude místo mítinků s voliči chodit k soudům

Soudní proces s bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem a osmnácti dalšími lidmi obviněnými ze spiknutí s cílem zmařit prezidentské volby v roce 2020 v Georgii potrvá pravděpodobně čtyři měsíce. Trump, který se znovu uchází o Bílý dům, by tak třetinu roku místo setkání s voliči musel sedět v soudní místnosti. Obžalování si ale navzájem situaci ještě komplikují.

U soudu v Atlantě musí vystoupit více než 150 svědků, někteří obžalovaní už ale požádali o zrychlený proces, který by mohl začít koncem října. I tak by to pro Trumpa znamenalo zásadní překážku ve vedení kampaně, protože se bude muset alespoň na část jednání, přenášených živě, dostavit osobně. Zároveň čelí ještě třem dalším obžalobám, v každém americkém státě jiné.

"Tohle je něco, co rozhodně není obvyklé," shrnul v deníku New York Times Jeffrey Bellin, bývalý federální prokurátor ve Washingtonu, který nyní vyučuje trestní řízení na právnické fakultě William & Mary Law School.

Domnívá se, že s Trumpem příští rok začne soudní přelíčení jen v Georgii, jinde to z časových důvodů není pravděpodobné. To by ale obnášelo, že by po dobu několika týdnů až měsíců docházel k soudu, a nemohl se tak naplno věnovat kampani.

"Všechna různá přelíčení mohou samozřejmě výrazně ovlivnit Trumpovy cestovní plány pro kampaň," připouští pro Aktuálně.cz amerikanista z Ostravské univerzity Jan Beneš. Jak přesně soudy budou probíhat, zatím není jasné. Z části proto, že situaci komplikují sami obžalovaní.

Devatenáct strategií

Mezi devatenáct obžalovaných kromě bývalého prezidenta patří i řada jeho právníků jako Rudy Gulliani, Sidney Powell, Kenneth Chesebro či bývalý vedoucí kanceláře Bílého domu Mark Meadows a další vysoce postavení republikáni z Georgie. Každý ale volí vlastní strategii.

Zatímco někteří se snaží proces posunout na federální úroveň, další chtějí, aby byli souzeni zvlášť, s čímž nesouhlasí obžaloba. "Jeden soudní proces nebo 19 soudních procesů? Důkazy jsou naprosto stejné," řekl pro list Washington Post Will Wooten, zástupce okresního prokurátora okresu Fulton County. Soud by o tom, zda budou všichni souzeni společně, měl rozhodnout ve čtvrtek.

Trump tento týden soud vyzval, aby několik trestních obvinění proti němu v kauze ovlivňování voleb v Georgii zrušil. Zároveň ale zvažuje, že by stejně jako už jiní obžalovaní požádal o přesunutí případu k federálnímu soudu, kde by se mohl pokusit uplatnit ochranu federálních úředníků.

Ta má zajistit, aby se jednotlivé státy nepletly do záležitostí, které federální zákonodárci ve svém úřadu vykonávají. U federálního soudu by také nejspíš nebyly kamery a Trump by pravděpodobně získal i porotu, které by mu byla více nakloněna. Je ale velmi nepravděpodobně, že by se mu to podařilo, protože v případu Marka Meadowse už to soud odmítl, uvádí stanice CNN.

Zároveň ale exprezidentův právník oznámil, že kdyby měl soud se všemi obžalovanými skutečně začít už koncem října, neměl by Trump dostatek času se na slyšení připravit. Právě oddálení všech soudních sporů v ideálním případě až do doby po prezidentských volbách v roce 2024 je jednou z hlavních Trumpových strategií.

Mobilizace voličů

I když Trumpovi v Georgii hrozí i mnohaleté vězení, zatím to nijak nezpomaluje jeho předvolební kampaň. Podle průzkumů je jasným favoritem republikánů do primárek, které určí stranického kandidáta do boje o Bílý dům v příštím roce. A ze svého stíhání zatím dělá velké divadlo.

Právě v Georgii ho policie vyfotila na standardizovaný snímek (takzvaný mugshot), který stejně jako u všech obviněných visí na jejím webu. Prezidentský kandidát ale začal okamžitě prodávat trička nebo tašky s touto fotografií a údajně si takto na kampaň vydělal v přepočtu už více než sedm milionů korun. Ty teď nejspíš ale bude muset odevzdat, protože na snímek neměl autorská práva.

"Ta fotka nakopla finance pro jeho kampaň, a tak každé další vystoupení před soudem, nejen v Georgii, má potenciál být důležitým momentem kampaně, který nahradí i skutečné setkání s voliči," domnívá se amerikanista Beneš. Dodává, že Trump navíc bude moct hrát roli oběti, proti které se spikl státní aparát, na což část jeho voličů slyší.

"Nepodceňoval bych Trumpovu schopnost ze soudních sporů vytvořit hmatatelnou část kampaně. Vlastně takové logické zastávky předvolebního boje v době, kdy je na cestách," míní Jan Beneš.