"Trumpovi je Ukrajina ukradená." Novinář řekl, co lze čekat od slibů šéfa Bílého domu

Mnohem větší silové soupeření mezi Spojenými státy a Ruskem vnímá znovuzvolený prezident Donald Trump v případě Grónska, ne Ukrajiny, tvrdí novinář Matěj Schneider. I přes Trumpův vysoce nepravděpodobný slib ukončit konflikt na Ukrajině do 24 hodin by byl rád tím, který mír vyjedná. To však pro Ukrajinu může znamenat velké ztráty.

Už od začátku plné ruské invaze na Ukrajinu velká část republikánů nesouhlasí s podobou podpory napadené země ze strany Spojených států. "Minimálně v té výši a podobě, v jaké je teď. Představovali by si, že by otěže převzala Evropa," říká Schneider. Poté co Trump sliboval ukončení konfliktu do 24 hodin, nyní jeho blízké okolí mluví o prvních 100 dnech jeho vlády. "Zdůrazňují také, že se Ukrajina musí smířit s tím, že není na stole, že by si v rámci jednání mohla nárokovat veškerá svá původní území," dodává novinář.

Rychlé ukončení konfliktu je v zájmu republikánů v čele s Donaldem Trumpem hned ze dvou důvodů. Zaprvé by svou pozornost a finanční podporu raději upřeli na události v Pacifiku, za druhé by nový prezident byl rád tím, který si za ukončení konfliktu připíše kredit. "Trump je velice rád viděn jako ten, který se dokáže dohodnout, obzvlášť kdyby pak mohl říkat, že vyjednal to, co nedokázal Biden, který to podle něj má celé na svědomí," konstatuje Schneider.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-04:46 Jak velkou ránou jsou pro Spojené státy ničivé požáry a jak ve zkoušce obstály úřady a záchranné složky? Prohloubí katastrofa sociální nerovnosti státu? A jak těžký balvan se v souvislosti s tím přivalí na novou vládu Donalda Trumpa?

04:46-13:05 Jak silná je chuť nového prezidenta na získání Grónska a stojí za konceptem Make America Great Again nějaké hlubší představy? Jaké ohlasy mají Trumpovy výroky v republikánské straně a co se dá vyčíst z nově sestavené administrativy Bílého domu?

13:05-20:18 Jak lze chápat Trumpovu celní politiku a jakou úlohu po boku nového prezidenta bude hrát Elon Musk? Dojde mezi Moskvou a Washingtonem k jednání o dalším vývoji války a bude Trump ochoten Rusku nabídnout část ukrajinského území?

20:18-24:37 Proč je Trumpovi Ukrajina "ukradená", jak tvrdí Schneider? Jak je nyní mezi mocnostmi rozestavěná hra a jaké vztahy mezi sebou mají Trump a Zelenskyj? Kdo z evropských politiků bude mít v Bílém domě otevřené dveře a kam bude chtít americký prezident Evropu tlačit?

24:37-29:19 Jak se proměnily nálady v Demokratické straně po prohraných volbách? A mohl by Donald Trump urychlit mírová jednání mezi Izraelem a Hamásem?