Trump chce zavést trest smrti pro drogové překupníky. Tvrdost na ně platí nejvíc, řekl

před 1 hodinou

Ministr Jeff Sessions prezidentův návrh podpořil, k detailům však sdělil pouze to, že stát bude usilovat o trest smrti za drogové zločiny "kdykoli to bude vhodné".

Washington - Americký prezident Donald Trump chce v rámci dlouho avizovaného přitvrzení v boji s drogovou epidemií zavést trest smrti pro překupníky. Oznámil to během pondělní cesty do státu New Hampshire, který se s nárůstem úmrtí způsobených opiáty potýká velmi těžce.

Kromě návrhu, jenž má pouze nevelkou podporu zákonodárců a vyvolal kritiku expertů, chce Trump rovněž snížit počet opiátů vydávaných na lékařský předpis.

"Tvrdost je věc, které se (dealeři) bojí nejvíc," zdůvodňoval podle agentury AP Trump plánované zavedení absolutního trestu pro dealery jako odstrašujícího prostředku. Prezident, který se netají obdivem k autoritativním vládcům, si za svá slova vysloužil potlesk od svých příznivců, zatímco kritici jej přirovnávali k filipínskému prezidentu Rodrigu Dutertemu schvalujícímu zabíjení drogových dealerů bez soudů.

Detaily plánu Bílý dům nezveřejnil a odkázal na ministerstvo spravedlnosti. Ministr Jeff Sessions návrh podpořil, k podrobnostem však sdělil pouze to, že stát bude usilovat o trest smrti za drogové zločiny "kdykoli to bude vhodné".

Pomozte spíš závislým, říkají kritici

Přijetí zákona zavádějícího absolutní trest pro dealery je podle komentátorů málo pravděpodobné, neboť zákonodárci se k tomuto návrhu stavějí spíše skepticky.

Kritici z řad lékařských expertů či terénních pracovníků tvrdí, že zavedení trestu smrti by nemělo na pokles počtu úmrtí v důsledku opiátové závislosti velký účinek.

"Nemyslím, že by trest smrti pro drogové dealery příliš pomohl," řekl agentuře Reuters expert na veřejné zdraví z Chicagské univerzity Harold Polack, podle něhož nebyla žádná spojitost mezi trestem smrti a poklesem drogové zločinnosti prokázána.

Trump by se podle něho i dalších expertů měl spíše zaměřit na rozšíření zdravotnické pomoci pro drogově závislé.

Prezident hodlá zaměřit svou snahu i tímto směrem a chce s Kongresem vyjednat uvolnění šesti miliard dolarů (120 miliard korun) v příštích dvou letech na boj s opiátovou epidemií. V rámci nově zveřejněného plánu chce například o třetinu snížit počet lékařských předpisů, na jejichž základě si Američané pořizují opiáty.

Počet lidí umírajících na předávkování drogami a léky v posledních letech roste, v roce 2016 takto zemřelo 64 000 lidí. Trump loni v říjnu vyhlásil drogovou epidemii za celostátní hrozbu zdraví Američanů, čímž usnadnil přístup závislých k léčbě.