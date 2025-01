Trump chce vysídlit Gazu. Její obyvatele mají přijmout Jordánsko a Egypt

Americký prezident Donald Trump by chtěl, aby Jordánsko a Egypt přijaly "dočasně či dlouhodobě" Palestince z Pásma Gazy.

Novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One podle amerických médií také řekl, že už o této věci telefonicky hovořil s jordánským králem Abdalláhem II. a chce mluvit také s egyptským prezidentem Abdal Fattáhem Sísím.

"Mluvíte asi o milionu a půl lidí, a my to celé vyčistíme," řekl Trump, jehož citovala například stanice CNN. "Nevím, něco se musí stát, ale teď je to doslova místo demolice. Téměř všechno je zdemolované a lidé tam umírají, takže bych raději zapojil některé arabské země a postavil bydlení na jiném místě, kde si myslím, že by pro změnu mohli žít v míru," dodal americký prezident. Podle něj by toto bydlení mohlo být "dočasné, či dlouhodobé".

Na otázku stran jeho telefonátu s jordánským králem, který mu v sobotu gratuloval k nástupu do úřadu prezidenta, Trump řekl, že požádal monarchu, aby přijal ve své zemi další Palestince. "Řekl jsem mu, že by bych rád, aby jich přijal víc, protože když se dívám na celé Pásmo Gazy, tak je to nepořádek, opravdový nepořádek," uvedl Trump.

Americký prezident také potvrdil, že zrušil pozastavení americké zásilky velmi silných bomb Izraeli, kterou zablokovala vláda jeho předchůdce Joea Bidena kvůli obavám z velkého počtu civilních obětí při izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy. "Dnes jsme je pustili a budou je mít. Zaplatili za ně a dlouho na ně čekali," řekl Trump novinářům stran asi 1800 kusů 900kilogramových bomb. Jejich poslání Izraeli Bidenova administrativa zastavila loni v květnu poté, co izraelská armáda zahájila velkou ofenzivu i na jihu Pásma Gazy v oblasti Rafáhu, kam utekl přes milion Palestinců před boji.