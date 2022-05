To myslíte Fialu? Šéf německé opozice kritizoval Scholze za slova o fotce z Kyjeva

Šéf německé opozice Friedrich Merz ve Spolkovém sněmu ostře kritizoval jako neuctivý komentář kancléře Olafa Scholze, že do Kyjeva nechce jet jako jiní lidé jen kvůli fotografii.

Merz se Scholze zeptal, zda tím myslel generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese, předsedkyni americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou nebo českého premiéra Petra Fialu, kteří v Kyjevě navzdory ruské invazi navštívili ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

"Nechci se zařadit do skupiny lidí, kteří přijedou jen na krátkou chvíli kvůli fotografii," odpověděl Scholz v pondělním rozhovoru s televizí RTL na otázku, kdy se na Ukrajinu chystá. Uvedl, že do Kyjeva, kam ho Zelenskyj pozval, hodlá zamířit tehdy, až bude možné jednat o konkrétních tématech.

Merz ve čtvrtek Scholzovu odpověď citoval. "Koho myslíte tou skupinou lidí? Myslíte tím předsedkyni Spolkového sněmu (Bärbel Basovou), trojici šéfů parlamentních výborů, generálního tajemníka OSN, šéfku americké sněmovny Nancy Pelosiovou? Jsou to premiéři Polska, Česka a Slovinska? Nebo je to vaše ministryně zahraničí (Annalena Baerbocková)?" zeptal se Merz. Dodal, že všech těchto představitelů si cení za to, že se do Kyjeva vydali.

Český premiér Petr Fiala, jeho kolega z Polska Mateusz Morawiecki a nyní již bývalý šéf slovinské vlády Janez Janša byli v polovině března první západní představitelé, kteří se setkali se Zelenským v tehdy ještě obleženém Kyjevě. Merz, který je předsedou opoziční konzervativní Křesťanskodemokratické unie (CDU) a zároveň šéfem poslanecké frakce CDU a její bavorské sestry Křesťansko-sociální unie (CSU), Kyjev navštívil počátkem tohoto měsíce.

Vztahy mezi Berlínem a Kyjevem byly po začátku ruské invaze komplikované, neboť Ukrajina vyčítala Německu jeho někdejší vstřícnou politiku vůči Rusku a také počáteční neochotu dodávat ukrajinské armádě zbraně, především ty těžké. Zájem o setkání se Zelenským v Kyjevě měl i přes tyto spory německý prezident Frank-Walter Steinmeier, avšak Ukrajina tuto návštěvu odmítla. Vzájemný nesoulad si ovšem Scholz se Zelenským v telefonickém rozhovoru vysvětlili a ukrajinský prezident pak Steinmeiera i kancléře do Kyjeva pozval. Kancléř prozatím na Ukrajinu vyslal ministryni zahraničí Baerbockovou.