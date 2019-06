Tlak kvůli kauze novináře Golunova pokračuje: Putin propustil policejní generály

Ruský novinář Ivan Golunov poté, co byl propuštěn na svobodu. | Foto: Reuters

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek kvůli aféře s nespravedlivým obviněním investigativního novináře Ivana Golunova odvolal dva policejní generály z funkcí náčelníků moskevské správy ministerstva vnitra. Na starost měli boj proti drogám a vnitřní záležitosti policie. Příslušný prezidentův výnos zveřejnil Kreml.

O odvolání obou náčelníků požádal šéfa státu ministr vnitra Vladimir Kolokolcev, který v úterý pod tlakem pobouřené veřejnosti oznámil ukončení trestního stíhání novináře. Ministr také postavil mimo službu policisty, kteří Golunova zatkli a obvinili.

Golunova, známého odhalováním korupce na moskevské radnici, zadržela policie minulý čtvrtek pod záminkou údajného obchodování s drogami. Když se domáhal advokáta, policisté ho prý zbili.

Policie tvrdí, že narkotika, určená k prodeji, se našla v batohu při domovní prohlídce novinářova bytu. Z devíti fotografií, údajně pořízených při prohlídce, ale osm zachycuje jiný byt.

Golunov tvrdí, že drogy, údajně nalezené během domovní prohlídky, podstrčili do jeho bytu sami policisté, aby jej dostali do vězení. Hrozilo mu až 20 let za mřížemi. Případ vyvolal vlnu pobouření, za Golunova se postavili jeho kolegové z nezávislých i státních médií. Ukončení stíhání oznámil v úterý osobně ministr vnitra, který uznal, že proti novináři nejsou důkazy.

Moskevská policie ve středu zadržela a po sepsání protokolů zase propustila stovky účastníků pochodu za potrestání viníků novinářova pronásledování, a to včetně opozičního politika Alexeje Navalného, považovaného za hlavního oponenta Kremlu. Policisté podle reportérů chytali především lidi v tričkách s nápisem "Já jsem/my jsme Ivan Golunov". Přímo v Kremlu ale během středečního udělování státních cen seděla v první řadě a hned naproti Putinovi dívka v tomto tričku. Byla to dcera jednoho z vyznamenaných.

