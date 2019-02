Tisíce lidí vzpomínaly v centru Moskvy na zavražděného politika Borise Němcova

Několik tisíců lidí se v neděli v centru Moskvy zúčastnilo každoročního pochodu k uctění památky Borise Němcova, opozičního politika a předního kritika ruského prezidenta Vladimira Putina. Němcov byl zavražděn na dohled od Kremlu v roce 2015. Akce se podle úřadů letos obešla bez incidentů.

Podle ruského opozičního listu Novaja Gazeta nesli protestující portréty zabitého politika a transparenty a nápisy "Odevzdali jsme Rusko podvodníkům, je čas si ho vzít zpět" nebo "Za Rusko bez svévole a korupce". Domáhali se také politických změn a svobodných voleb. Kromě Němcova si připomněli rovněž ruské novináře zabité v posledních letech.

Podle nevládní organizace Bílé počítadlo, která pomocí detekčních rámů monitoruje množství lidí na mítincích, se v Moskvě sešlo 10.800 demonstrantů. Moskevská policie uvádí počet 6000. Vzpomínková akce podle deníku proběhla také v Petrohradě, kde se jí zúčastnilo asi tisíc lidí. Lidé se na památku Němcova sešli také v jihoruských městech Astrachaň a Rostov na Donu.

"Toto je pochod proti Vladimiru Putinovi. Toto je pochod za svobodné a demokratické Rusko," prohlásil ve videonahrávce před konáním pochodu jeden z jeho organizátorů Ilja Jašin, šéf hnutí Solidarita založené Němcovem.

Pětapadesátiletý Němcov byl jedním z nejhlasitějších kritiků prezidenta Putina. Zavražděn byl v roce 2015, když přecházel most poblíž Kremlu. V té době pracoval na zprávě objasňující ruskou úlohu v konfliktu na Ukrajině. Jeho vražda vzbudila zděšení uvnitř opozičních kruhů.

Soud v roce 2017 poslal na 20 let za mříže Němcovova vraha Zaura Dadajeva. Čtveřice jeho kompliců si odpykává tresty od 11 do 19 let. Spolupracovníci politika však tvrdí, že vyšetřování bylo zmanipulované a že neodhalilo skutečné objednavatele vraždy.

