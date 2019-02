Mayová odloží parlamentní hlasování o brexitové dohodě na konec února, tvrdí deník

před 53 minutami

Britská premiérka Theresa Mayová chce odložit druhé parlamentní hlasování o brexitové dohodě, původně plánované na příští týden, až na konec února. S odkazem na zdroje z jejího kabinetu to ve středu večer napsal list The Telegraph. Mayová, která ve čtvrtek vyráží do Bruselu přesvědčovat lídry EU o novém otevření dohody, podle deníku nestihne do příštího týdne vyjednat změny ohledně klíčové irské pojistky.

Hlavní Mayové vyjednavač v Dolní sněmovně Julian Smith podle listu přinesl informaci o odkladu hlasování na úterní jednání vlády. Mayová přitom poté, co Dolní sněmovna v lednu drtivě odmítla její dohodu o odchodu z EU, slibovala předložit upravenou verzi do středy 13. února. Nový plán podle konzervativního listu počítá s tím, že poslanci budou hlasovat v týdnu po 25. únoru. To bude do plánovaného data brexitu zbývat pouhý měsíc. The Telegraph napsal, že informace o pozdějším hlasování vyvolala nervozitu mezi členy kabinetu stranícími setrvání v unii, kteří se obávají, že s každým zpožděním roste riziko neřízeného odchodu z evropského bloku. Mayová chce pojistku, která má v případě nedohody na jiné úpravě zajistit, že mezi Irskem a britským Severním Irskem nevznikne po brexitu tvrdá hranice, nahradit alternativními ujednáními. Představitelé EU však vytrvale opakují, že dohodu, s níž vloni souhlasila i britská ministerská předsedkyně, nehodlají znovu otevírat. Video: Přemýšlím o speciálním místě v pekle pro ty, kteří prosazovali brexit, řekl Tusk Tusk: Přemýšlím o speciálním místě v pekle pro ty, kteří prosazovali brexit. | Video: Asociated Press | 00:48