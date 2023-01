Těžké ztráty wagnerovců. Žoldnéři umírají po stovkách, do Ruska míří v náklaďácích

Na Donbase v posledních týdnech probíhají nejkrvavější bitvy téměř rok trvající války na Ukrajině. Na troskách zničených měst Soledar a Bachmut bojují proti obráncům hlavně ruští žoldnéři z Wagnerovy skupiny. Určit přesný počet mrtvých v jejích řadách je téměř nemožné. Nyní se však objevily informace, které naznačují velmi vysoké ztráty.

Začátkem ledna se v malém ruském městě Serov na Urale uskutečnila mimořádná událost: šestačtyřicetiletého naverbovaného žoldnéře z Wagnerovy skupiny Sergeje Molodcova pohřbili se všemi poctami. Rakev nesli vojáci, smuteční řeči věnované jeho údajné odvaze pronesli váleční veteráni. Muže, který zemřel v bojích na Ukrajině, prohlásili v Rusku za hrdinu.

Před odjezdem na frontu si ve vězení odpykával desetiletý trest za vraždu své matky. Ubil ji v opilosti během hádky v březnu 2017. Do války se dostal poté, co vyslyšel zakladatele wagnerovců Jevgenije Prigožina, který trestancům slíbil svobodu výměnou za to, že půjdou bojovat. Oligarcha blízký Kremlu takto na Ukrajinu naverboval tisíce usvědčených násilníků, zlodějů i vrahů.

Molodcov není jediným žoldnéřem Wagnerovy skupiny, který byl v těchto dnech pohřben. Protože Prigožinova soukromá armáda oficiálně nespadá pod ruské vojenské útvary, je velmi složité určit její velikost a přesný počet mrtvých. Zpráv o tom, že wagnerovci hlásí za poslední měsíc významné ztráty, ale prudce přibylo.

Poradce ukrajinského prezidenta Michajlo Podoljak na Twitteru napsal, že ukrajinská armáda od začátku invaze vyřadila z bojů (tedy zabila či zranila) přes 29 tisíc ruských žoldnéřů. Vojenský expert a plukovník ukrajinské armády Roman Svitan odhaduje, že ukrajinská armáda zabije denně jen u Bachmutu asi pět stovek Rusů. Většinu mrtvých podle něj tvoří právě bojovníci Wagnerovy skupiny. Informace však nelze nezávisle ověřit.

"Jevgenij Prigožin působí jako by chtěl naplnit mlýnek na maso v Bachmutu těly Rusů. Jen v posledních týdnech tu zemřelo asi tisíc bojovníků z jeho skupiny," prohlásil mluvčí amerického Pentagonu John Kirby pro americkou stanici CNN. "Máme za to, že devadesát procent z tohoto tisíce bojovníků byli ve skutečnosti trestanci," dodal s tím že Wagnerova skupina utrácí za válku na Ukrajině asi sto milionů dolarů měsíčně (více něž 2,2 miliardy korun). Zhruba procento z těchto peněz jde na přepravu zabitých žoldnéřů zpátky do Ruska.

Převážení mrtvol

Účet Pozor, zprávy na sociální síti Telegram s odkazem na prozkoumané objednávky ruské přepravní firmy Disavtotrans z Rostova na Donu tvrdí, že Wagnerova skupina převáží těla mrtvých bojovníků z Ukrajiny do Ruska v nákladních autech. Za jednu objednávku platí 60 tisíc rublů (téměř 20 tisíc korun) a mezi požadavky patří vybavení chladicí komorou.

"Náklad je bez doprovodu, na kontrolních stanovištích by se ale neměl vyskytnout žádný problém, nechybí doprovodné dokumenty z márnice," řekl operátor společnosti Disavtotrans na záznamu, který telegramový kanál zveřejnil. Zaměstnanec také potvrdil, že zákazníkem je Wagnerova skupina a že jeho firma vyřizuje zakázky ze skladiště Rostově na Donu, který leží asi sto kilometrů od ukrajinských hranic, téměř každý den.

Operátor rovněž popsal i jednu z objednávek, kterou musí doručit do Moskevské oblasti. Wagnerovci prý zaplatí 60 tisíc rublů "v hotovosti, bez vyjednávání" za přepravu "nákladu 200" (ruské kódové označení pro těla mrtvých vojáků - pozn. red.) o hmotnosti šest tun a objemu 82 metrů krychlových, zabaleného do "celokovového pláště".

Verbování Čečenců i žen

Že se Wagnerova armáda potýká na Ukrajině s těžkými ztrátami, nasvědčuje také fakt, že do jejích řad Jevgenij Prigožin zřejmě nově verbuje také ženy. Litevské veřejnoprávní stanici LRT.lt to řekla šéfka humanitární organizace na pomoc vězňům Rusko za mřížemi Olga Romanovová.

"Podle našich informací posílají na frontu také ženy, první várku odvezli z Krasnodarského kraje koncem prosince, o jejich osudu zatím nic nevíme," tvrdí. Romanovová také uvedla, že nábor trestanců začal rovněž ve věznicích v Čečensku, kde až dosud neprobíhal.

Jevgeniji Prigožinovi se zřejmě podařilo naverbovat více než 20 tisíc ruských vězňů, kteří válčí po boku například bývalých profesionálních vojáků. Odsouzeným slíbil po půl roce služby omilostnění, vymazání záznamů z rejstříku trestu a výplatu v hotovosti. Oligarcha, jehož vliv v ruských mocenských strukturách za poslední měsíce významně narostl, se k vlastnictví Wagnerovy skupiny přihlásil teprve v září loňského roku, předtím napojení na žoldnéře popíral. Jeho bojovníci přitom tvoří významnou část okupačních sil bojujících na Ukrajině.

Video: Jevgenij Prigožin verbuje ruské vězně do řad Wagnerovy skupiny (15. 9. 2022)