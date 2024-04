"Tuhle válku přežiju." Téměř stoletá Ukrajinka ušla 10 kilometrů z okupovaného území

Osmadevadesátiletá Ukrajinka urazila pod palbou deset kilometrů, když přes frontovou linii utíkala z Ruskem kontrolovaných částí Očeretyne v ukrajinské Doněcké oblasti na území v držení Kyjeva. Na svém webu to uvedla ukrajinská policie, podle které šla žena, podpíraná holemi, celý den bez jídla a vody.

"Přežila jsem tamtu válku a přežiju i tuhle válku," řekla Lidija Stepanivna, která zažila i druhou světovou válku. Při své cestě několikrát upadla a jak říká, i "usnula", vždy ale vstala a pokračovala v chůzi. Na nohou ji držely nejen hole, ale i její "nátura", řekla policistům.

Po celodenním putování si unavené chodkyně na silnici všimli příslušníci ukrajinské armády, kteří ji předali specializované policejní skupině. Ta ženu převezla do úkrytu pro evakuované z bojových oblastí a podle ruskojazyčného serveru BBC kontaktovala její rodinu.

Lidija Stepanivna uvedla, že se i přes vyčerpávající cestu cítí dobře. "Nic mi ale nezůstalo," řekla žena policistům.

Ukrajinské evakuační a pomocné skupiny podle BBC ještě nedávno doručovaly potraviny do vesnice Želanne nedaleko Očeretyne, kde i přes zuřící boje stále zůstává zhruba 100 lidí. Silnice, po které jezdily, je nyní zcela pod palbou ruského dělostřelectva.

Ukrajina čelí už více než dva roky ruské vojenské agresi. Ruská armáda od únorového dobytí města Avdijivka, které leží zhruba 15 kilometrů jižně od Očeretyne, získala pod kontrolu další vesnice v okolí a frontovou linii posouvá dál na sever a západ, píše BBC. Do Očeretyne ruští vojáci vstoupili koncem dubna, situace na tomto úseku fronty se pro ukrajinské ozbrojené síly nadále komplikuje.

Pokud by se ruským vojskům podařilo Očeretyne úplně zmocnit, znamenalo by to, že zdárně obešla severní křídlo nedávno vybudované ukrajinské přední linie, včetně minových polí a zákopů, napsal už dříve list The Guardian. Server stanice CNN napsal, že tato obec, kde před válkou žilo asi tři tisíce lidí, sice sama o sobě nemá strategickou hodnotu, ale leží na vyvýšenině, což z ní činí žádoucí vojenský cíl.

