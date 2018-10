"Takhle střela udusila celou rodinu." Mladíci natočili unikátní dokument o Sýrii

Dvouhodinový dokument Pořád natáčet mapuje válku v Sýrii. Divákům se představí na festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě.

Damašek - V řadě naskládaná a ve vacích zabalená těla, polorozpadlé budovy a děti zvyklé na válku. Sýrii od roku 2011 sužuje občanská válka. Nyní o ní pojednává dokument Pořád natáčet.

Film zachycuje válku v Sýrii od jejího vypuknutí v roce 2011 do roku 2015. Pět let devastování vlastní země mapovala s kamerou v ruce dvojice mladých Syřanů Saíd Al Batal a Milad Amin. Okolo 450 hodin materiálu sestříhali filmaři do dvouhodinového snímku a režie se ujal Al Batal a Ghiath Ayoub.

Film, který vznikl letos ve spolupráci s několika dalšími zeměmi, se českým divákům představí v neděli na festivale dokumentárních filmů v Jihlavě. Dvaadvacátý ročník mezinárodního festivalu začal tento čtvrtek a potrvá do příštího úterý. Pořadatelé zařadili snímek do sekce Svědectví o politice.

Právě politika a konkrétně pak osoba syrského prezidenta Bašára Asada filmem prostupují. "Nikdo z vás nebyl svědkem toho, jak vaše vlastní armáda devastuje osmdesát procent země, jen aby udržela u moci jediného člověka," řekl v září pro deník The National jeden z tvůrců filmu, Al Batal, a dodal, že konflikt v jeho rodném státě je za hranicí myslitelného.

Film se odehrává převážně ve městě Dúmá v enklávě východní Ghúta, která leží jižně od syrského hlavním městě Damašku. Za kamerou se kromě ústřední dvojice vystřídá i několik dalších lidí.

Nadšený filmař Saíd se ve východní Ghútě snaží mladé Syřany učit tomuto řemeslu. Později si s Miladem v Dúmě založí místní rádio a nahrávací studio.

"Mohli by přijít z OSN"

Al Batal tvrdí, že právě novináři a kameramani jsou pro stát nepřítel číslo jedna. "Spoléhali jsme se na to, že kamera prozradí pravdu o tom, co se děje… Je to poslední linie obrany, kterou máme proti lžím," myslí si.

Ne vždy ale měli chlapci sílu dokumentovat krvavé dění kolem nich. Al Batal například po chemickém útoku ve východní Ghútě v srpnu 2013 prožíval takový stav beznaděje, že zhruba dalších pět měsíců nic nenatočil.

"Tohle je ta raketová střela z chemického útoku, která udusila celou rodinu," zaznívá ve scéně, kdy skupina chlapců stojí kolem použité zbraně povalující se na zemi. "Ani tráva nepřežila. Všechno je mrtvé. Ty kozy tamhle také zemřely. Tohle tu musí…zůstat jako důkaz. Nechte to tu přesně tak, jak to tu je, dneska by možná mohl přijít inspektor z OSN. Ani jeden dotek, inspektor z OSN by možná dneska mohl přijít," říká jeden z chlapců.

400 tisíc obětí

Chemický útok z 21. srpna 2013 si podle Svobodné syrské armády (SSA) vyžádal nejméně přes 1 700 mrtvých. Občanská válka v Sýrii má už 400 000 obětí a přes 11 milionů obyvatel musela opustit své domovy.

Východní Ghútu, ve které žili i Al Batal a Ayoub, než se jim podařilo uprchnout do Libanonu, osvobodila provládní vojska v dubnu. Syrský režim obléhal enklávu pět let.

Mladí Syřané propašovali natočené záznamy nejprve do damašské čtvrti Barzeh a poté do sousedního Libanonu na sedmi harddiscích. Dokument zachycuje například i rozhovory s místními obyvateli, které občas přeruší zvuky střelby.

The documentary by Saeed Al Batal and Ghiath Ayoub, STILL RECORDING, triumphs in #Venezia75's @SicVeneziaSNCCI https://t.co/lhaAjgVRbM — Cineuropa (@Cineuropa) September 8, 2018

Film Pořád natáčet není jediný snímek o válce v Sýrii, který letos pořadatelé jihlavského festivalu zařadili na program. Návštěvníci mohou zhlédnout například krátkometrážní dokument Byla jsem tady, ve kterém se režisérka Zaina Erhaimová vrací do svého rodiště, válkou vyčerpaného syrského města Idlib.

Dokument se letos představil například i na uznávaném filmovém festivalu v Benátkách, kde soutěžil v nezávislé sekci Týden filmových kritiků. Režiséři si odsud odnesli hned dvě ceny.

