Zmizí do sklepa a když se vrátí, mlčí. Ruská policie mučí personál jaderné elektrárny

Ruská tajná policie FSB mučí a pronásleduje pracovníky jaderné elektrárny Záporoží. Svědectví ukrajinských zaměstnanců přinesl britský deník The Telegraph. Tajná služba je tím chce odradit od možné komunikace s inspektory Mezinárodní agentury pro atomovou energii, kteří se do závodu chystají příští týden. Podle svědků agenti vodí ukrajinské zaměstnance do sklepa.

Jaderná elektrárna Záporoží je největší v Evropě a příští týden se do ní chystají experti z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) na inspekci, aby zjistili skutečný stav věcí. "Bojíme se inspekce. Bojíme se, že Rusové plánují udělat nějakou provokaci a poté svalit vinu na Ukrajinu," svěřil se britskému deníku The Telegraph zaměstnanec elektrárny, který si přál zůstat v anonymitě. Podle něj bylo několik pracovníků ruskou policií dokonce zatčeno buď doma, nebo na cestě do práce. "Rusko po dobu návštěvy plánuje, že minimalizuje styk zaměstnanců elektrárny s inspektory, místo nich se s inspekcí budou bavit Moskvou dosazení pracovníci, kteří budou hlasitě křičet, že čekají na 'osvobození' od nadvlády Kyjeva," popsal deníku inženýr z elektrárny. Zaměstnance pronásleduje tajná policie Podle muže, jehož indentitu The Telegraph zná, zaměstnance pronásleduje ruská tajná služba FSB. "Jednou z jejich metod je vzít lidi z kontrolní místnosti elektrárny 'do sklepa'," řekl. Podle deníku je termín 'do sklepa' hovorový výraz pro mučení tajnou policií. Muž dodal, že vedení elektrárny o incidentech mlčí, aby nevytvářelo paniku. "Lidé, kteří se vrátí z 'rozhovoru ve sklepě' vůbec nemluví. Ale nebude žádným překvapením, kdyby během návštěvy inspekce začali najednou říkat to, co jim bylo přikázáno," dodal. Odborníci chtějí v Záporožské jaderné elektrárně provést místní šetření a zjistit skutečný stav toho, co se kolem elektrárny odehrává. "Víme, že elektrárna byla předmětem útoků, byť možná nepřímých. Objevily se také problémy s dodávkami elektřiny, které přetrvávají i nyní," uvedl šéf MAAE Rafael Grossi. Inspekce agentury pro atomovou energii má za cíl stabilizovat situaci, obnovit komunikační systémy a také zajistit nepřetržitou přítomnost pracovníků agentury v jaderné elektrárně. Rusko misi odsouhlasilo, přesto bude podle Grossiho problém dostat se na místo. Zajištění trasy musí koordinovat s Ukrajinou i Ruskem, což podle něj "není za daných okolností jednoduché". Na významu návštěvy inspekce se shodli i ministr obrany Francie Sébastien Lecornu a jeho ruský protějšek Sergej Šojgu. Situaci komentoval i francouzský prezident Emmanuel Macron, který uvedl, že je "vážně znepokojen hrozbou, kterou představuje válka vedená Ruskem proti civilním jaderným zařízením na Ukrajině". Proto podporuje misi inspektorů v nejkratší možné době. Právě Macron telefonicky přesvědčil ruského prezidenta Vladimira Putina o potřebě návštěvy odborníků z agentury pro atomovou energii v jaderné elektrárně. Před válkou v elektrárně pracovalo přes 11 tisíc lidí, elektrárna vytvářela zhruba polovinu elektrické energie, kterou Ukrajina potřebuje. Na začátku března, krátce po začátku invaze, ji obsadili ruští okupanti. O provoz zařízení se stále starají Ukrajinci, ačkoliv elektrárnu obsadila ruská armáda. Záporoží je nedaleko fronty a okolí elektrárny bylo opakovaně ostřelováno, což budí obavy z možné jaderné katastrofy. V sobotu byla opět ostřelována, oznámila ukrajinská energetická společnost Enerhoatom s tím, že hrozí riziko porušení norem radiační a požární bezpečnosti. "Během uplynulého dne ruská armáda opakovaně ostřelovala areál elektrárny," uvedla společnost v sobotu. Moskva i Kyjev se s z ostřelování viní navzájem. V provozu jsou v současnosti dva ze šesti reaktorů elektrárny. Avšak i ty byly v uplynulém týdnu odpojené od elektrické sítě kvůli požáru elektrického vedení vedoucího do areálu elektrárny. Dodávky se ale během jediného dne podařilo opět obnovit.