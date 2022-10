Sunak získal šanci vést konzervativce. Johnson je doma z dovolené a zvažuje comeback

Boj o příštího britského premiéra nabírá na obrátkách. Poté, co exministr financí Rishi Sunak získal jako první 100 hlasů zákonodárců nutných pro kandidaturu do čela Konzervativní strany, ozval se nepřímo expremiér Boris Johnson. Všichni zájemci si přitom musí pospíšit, uzávěrka přihlášek je už v pondělí.

Je to teprve několik týdnů, co Boris Johnson odstoupil z funkce šéfa Konzervativní strany a také z postu premiéra. Poté, co jeho nástupkyně Liz Trussová oznámila svou rezignaci, by se ale mohl znovu zapojit do boje o křeslo předsedy britské vlády.

Jeho kolega z řad konzervativců James Duddridge v sobotu oznámil, že mu Johnson řekl, že "do toho jde" a je na cestě ze své dovolené v Karibiku zpátky do Británie. Jak popsal novinář televize Sky News, který cestoval stejným letem jako Johnson, někteří z cestujících na jeho přítomnost v letadle reagovali bučením.

Na londýnském letišti Gatwick přistál Johnson v sobotu dopoledne za velké pozornosti britských médií. Jak napsala BBC, na dovolené byl několik týdnů společně s manželkou a dětmi. Není nicméně jasné, jestli si ji kvůli rezignaci Trussové zkrátil, nebo se vrátil podle plánu. V letadle seděl v ekonomické třídě za doprovodu ochranky.

Britští konzervativci hledají náhradu za premiérku Liz Trussovou, která ve čtvrtek odstoupila z funkce po pouhých šesti týdnech. Potenciální kandidáty přitom čeká víkend plný "zběsilého lobbování", aby si zajistili dostatečnou podporu. Uzávěrka pro kandidáty na funkci šéfa Konzervativní strany je už v pondělí.

Johnson sice ztratil důvěru mnohých členů své strany kvůli skandálu známému jako partygate, který vyvolaly zprávy o večírcích v jeho sídle v Downing Street v době koronavirových uzávěr, nicméně nyní má podporu šesti současných ministrů, Bena Wallacea, Simona Clarka, Chrise Heatona-Harrise, Jacoba Reese-Mogga, Aloka Sharmy a Anne-Marie Trevelyanové.

Rozhodne internetové hlasování

Jako první si zajistil podporu 100 zákonodárců, nutných pro kandidaturu do čela Konzervativní strany, exministr financí Rishi Sunak. O dosažení potřebného počtu podpisů pro kandidaturu Sunaka informovali na Twitteru předseda obranného výboru britského parlamentu Tobias Ellwood, který je jedním ze Sunakových podporovatelů.

Dalším možným adeptem na vedení strany a vlády je Penny Mordauntová, která má v současném kabinetu na starosti koordinaci vládní agendy v Dolní sněmovně. Ta oznámila jako první, že chce kandidovat.

Situace se bude měnit z hodiny na hodinu a je možné, že kandidaturu ohlásí i další zájemci o premiérský post. Očekává se, že by to mohly udělat například bývalá ministryně vnitra Suella Bravermanová nebo ministryně mezinárodního obchodu Kemi Badenochová. Naopak ministr financí Jeremy Hunt nebo vlivný straník Michael Gove se do klání zapojit nechtějí.

Pro nominaci do klání je třeba získat minimálně 100 podpisů konzervativních zákonodárců, kterých je celkem 356. Když podporu stovky poslanců získá jen jeden kandidát, stane se lídrem strany ihned. Pokud takovou podporu získají tři kandidáti, bude z dalšího klání vyřazen ten, kdo bude mít nejméně hlasů. Mezi zbývajícími dvěma pak bude rozhodovat 170 tisíc členů Konzervativní strany v internetovém hlasování. V předchozím hlasování na začátku září Trussová porazila Sunaka.

Jak uvedla BBC, téměř polovina z konzervativních poslanců - 169 - již veřejně vyjádřila svou podporu některému z kandidátů. Pro Rishiho Sunaka se vyslovilo 102 zákonodárců, Borise Johnsona podpořilo 46 poslanců a Penny Mordauntovou zatím 21. Jak britská televize dodala, v propočtu jsou zahrnuti jen ti poslanci, kteří svou volbu vyjádřili veřejně nebo ji potvrdili přímo BBC.