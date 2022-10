V Británii začal souboj o křeslo premiéra. Média spekulují o návratu Borise Johnsona

V Británii se naplno rozhořel souboj o post nového lídra Konzervativní strany, a tím i budoucího premiéra poté, co ve čtvrtek rezignovala Liz Trussová. Kandidáti musejí do pondělka získat podpis nejméně stovky konzervativních poslanců, pokud chtějí postoupit do finále. Nejvíce se zatím daří bývalému ministrovi financí Rishimu Sunakovi, kterému podle stanice BBC vyjádřilo podporu 43 zákonodárců.

Zastánci se ale šikují i za expremiérem Borisem Johnsonem a za Penny Mordauntovou. Podle propočtů BBC zatím veřejně slíbilo podporu Johnsonovi 19 poslanců jeho strany, a to včetně ministra hospodářství a energetiky Jacoba Reese-Mogga, který svého favorita na Twitteru jmenoval jako první z členů kabinetu. Britská média poukázala na to, že někteří poslanci už hovoří o tom, že podle neoficiálních informací se Johnsonovi potřebných 100 podpisů podaří získat. pic.twitter.com/nki9lbeEQ9 — Jacob Rees-Mogg (@Jacob_Rees_Mogg) October 21, 2022 Penny Mordauntová, která má v současném kabinetu na starosti koordinaci vládní agendy v Dolní sněmovně, má podle BBC zatím 15 podporovatelů. Situace se ale bude měnit z hodiny na hodinu a je možné, že kandidaturu ohlásí i další zájemci o premiérský post. Očekává se, že by to mohli udělat například ministr obrany Ben Wallace, bývalá ministryně vnitra Suella Bravermanová nebo ministryně mezinárodního obchodu Kemi Badenochová. Mírně odlišné počty podporovatelů na Twitteru uvedl politický reportér deníku The Times Steven Swinford - podle něj zatím stojí za Sunakem 44 poslanců, za Johnsonem 25 a za Mordauntovou 15 lidí. Graham Brady, předseda Výboru 1922 sdružujícího konzervativní zákonodárce, ve čtvrtek oznámil, jakým postupem se volba nového lídra konzervativců bude řídit. Tentokrát má být proces mnohem rychlejší než poté, co straníci přes léto hledali nástupce Borise Johnsona. O novém premiérovi má být jasno za týden. Pro nominaci do klání je třeba získat minimálně 100 podpisů konzervativních zákonodárců, kterých je celkem 356. Když podporu stovky poslanců získá jen jeden kandidát, stane se lídrem strany ihned. Pokud takovou podporu získají tři kandidáti, bude z dalšího klání vyřazen ten, kdo bude mít nejméně hlasů. Mezi zbývajícími dvěma pak bude rozhodovat 170 tisíc členů Konzervativní strany v internetovém hlasování. Senzační pokus o návrat Johnosonovo jméno zmiňuje i řada britských médií na svých titulních stranách. Konzervativně orientované bulvární listy The Sun a Daily Mail například uvádí své texty o volbě nového premiéra titulky "Rishi versus Johnson". Podle konzervativního The Daily Telegraph se Johnson v sobotu vrátí do Londýna z Karibiku, kde je na dovolené. Související Přenos skončil Liz Trussová rezignovala na post britské premiérky, v úřadě byla jen šest týdnů Otevřít souhrn Jako o "reálné možnosti" píše o návratu Johnsona i liberální a labouristy podporující The Guardian nebo Daily Mirror, který očekává, že Johnson udělá "senzační pokus" o návrat do Downing Street. Johnsonovi naopak příliš nevěří sázkové kanceláře. Ke čtvrtečním 16:00 SELČ přisuzovaly nejvyšší šanci Sunakovi (50 procent), Mordauntové (31 procent) a až pak Johnsonovi (18 procent). O odstoupení Trussové a jejím pobytu v čísle deset Downing Street pak britští komentátoři napříč spektrem hovoří jako o špatném katastrofickém snu, na který "historie zapomene" (Financial Times) a který Británii přivodily jakési "magické houby" (The Daily Telegraph). Komentátorka deníku The Guardian Polly Toynbeeová vyzývá konzervativce k odchodu od kormidla. "Trussová je pryč. Ideologičtí skřeti, které si přivedla, i další členové jejího bratrstva se proti ní obrátili. Další dva roky téhle toryovské katastrofy jsou nemyslitelné," napsala Toynbeeová. Video: Liz Trussová rezignovala na post premiérky 1:03 Liz Trussová rezignovala funkci britské premiérky, v úřadu byla šest týdnů | Video: Reuters