Summit s Kimem bude až po volbách v USA, teď nemůžu odjet, oznámil Trump

před 52 minutami

Vrcholná schůzka lídrů Spojených států a Severní Koreje se uskuteční až po volbách do Kongresu, které čekají Američany 6. listopadu. Novinářům to řekl americký prezident Donald Trump. "Teď zkrátka nemůžu odjet," řekl před odletem na předvolební mítink ve státě Iowa. Trump s blížícím se datem voleb do senátu a sněmovny reprezentantů stupňuje své aktivity v rámci kampaně Republikánské strany, vysvětlil web The Hill. V posledních dnech absolvoval prezident několik setkání s voliči, to poslední se odehrálo v úterý ve městě Council Bluffs v Iowě. Půdu pro druhý summit se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem o víkendu v Pchjongjangu připravoval šéf americké diplomacie Mike Pompeo.