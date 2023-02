Se Sturgeonovou končí i tlak na nezávislost. Skotsko to bude mít bez "symbolu" těžké

V ulicích skotského Glasgow se ve středu večer i přes chladné počasí hojně slavilo. Asi 150 lidí nadšeně vykřikovalo, že premiérka Nicola Sturgeonová končí, a bouchalo šampaňské. Politička se stala symbolem skotského boje za nezávislost, a tak ti, kteří se radovali, byli příznivci setrvání Skotska ve Spojeném království. S odchodem Sturgeonové se může leccos změnit.

"Konečně je pryč," vykřikovali nadšeně lidé zabalení do teplých kabátů, zatímco mávali červeno-modro-bílými vlajkami Spojeného království. Na hlavním náměstí George Square před radnicí největšího skotského města pak vytvořili dlouhého tančícího hada.

První ministryně Skotska nebo také premiérka Nicola Sturgeonová zemi vedla nepřetržitě od neúspěšného referenda o nezávislosti konaného v roce 2014. Během osmi let se v úřadu snažila získat větší podporu pro skotskou nezávislost a dokázala Skotské národní straně (SNP) opakovaně vyhrát volby nejen do tamního parlamentu, ale i křesla v Londýně.

"Lidé, kteří podporovali nezávislost, jsou jejím náhlým odchodem šokováni a zdrceni. Sturgeonová byla skvělou obhájkyní nezávislosti, uměla výborně komunikovat a prosazovat své argumenty," vysvětluje pro deník Aktuálně.cz Christopher Carman, politolog z Glasgowské univerzity. Ze stejného důvodu má ale druhá část skotské společnosti radost z jejího odchodu, dodává.

Sturgeonová byla podle průzkumů také nejpopulárnější současnou britskou političkou. V posledních letech i díky tomu, jak si poradila s pandemií koronaviru - zavedla například každodenní tiskové konference, kde před novináři představovala jednotlivá opatření.

Všechno je o nezávislosti

Podle dlouhodobých průzkumů je skotská společnost od roku 2014 silně rozdělena podle toho, jestli si přeje nezávislost, nebo ne. Carman s několika kolegy v rámci projektu Skotská volební studia sleduje, jak se nálady mění.

Zhruba 40 procent Skotů je jednoznačně pro nezávislost a stejně velká skupina s ní zatvrzele nesouhlasí. Asi deset procent voličů neví a dalších deset procent mění názor podle aktuální politické situace, vysvětluje politolog.

Z průzkumu společnosti Ipsos vyplývá, že po odchodu Británie z Evropské unie se podpora nezávislosti Skotska pohybuje lehce nad hranicí 50 procent. I zde jsou ale mírné výkyvy. Úkolem SNP je proto zajistit, aby nadpoloviční podpora zůstala konstantou i pro případ konání dalšího referenda. To je však nyní v nedohlednu, protože k platnosti je nutný souhlas vlády v Londýně a ta ho odmítá povolit.

Zůstává otázkou, zda bude nový skotský premiér nebo premiérka stejně zdatným rétorem jako Sturgeonová a zda bude stejně silně bojovat za nezávislost. Téma jako takové nezmizí.

"V podstatě každé téma se stalo konstituční otázkou. Skotský parlament mohl debatovat například o dopravě - a vláda by hned argumentovala, že kdybychom měli plnou autonomii, dělali bychom věci jinak," doplňuje Carman.

Boj o nástupnictví

Sturgeonová ve svém téměř tři čtvrtě hodiny trvajícím proslovu vysvětlovala svůj odchod tak, že se stala polarizující figurou skotské politiky. "Čím déle je nějaký politik v úřadu, tím více se názory na něj upevní a je velmi těžké je změnit," prohlásila ve středu dopoledne dvaapadesátiletá politička.

"Potřebujeme nového vůdce, který nebude předmětem tak polarizujících názorů jako já, ať už spravedlivých, nebo ne."

Než se stala premiérkou, dělala osm let místopředsedkyni svému předchůdci Alexovi Salmonovi. Ve skotském parlamentu sedí už od roku 1999. Politička v projevu také zmínila, že už je unavená a chce si od toxického prostředí politiky odpočinout, podobně, jako to nedávno udělala třeba novozélandská premiérka Jacinda Ardernová.

"Sturgeonová je známá jako skvělá stratéžka, právě díky ní SNP opakovaně vyhrávala volby. Povedlo se jí voliče přesvědčit, že je to kompetentní strana, která je schopná vládnout. O to zvláštnější je, že nyní odchází, aniž by po sobě zanechala jasného nástupce," říká Carman.

Jmen se ve veřejném prostoru začalo objevovat hned několik, včetně jejího současného místopředsedy Johna Swinneyho nebo ministryně financí Kate Forbesové, která je nyní na mateřské. Jejich současná podpora se u lidí ale podle průzkumů pohybuje v jednotkách procent a naprostá většina voličů strany si naopak nepřála premiérčin odchod.

Hledání nástupce tak bude nejspíš trvat déle, než tomu bylo například po odchodu britského premiéra Borise Johnsona loni na podzim. Sturgeonová řekla, že zůstane první ministryní, dokud si strana nezvolí nového šéfa. Jeho nástup do čela země potom bude muset stvrdit i většina v parlamentu, kde má současná vládní koalice SNP a Zelených pohodlnou většinu.

"Získání nezávislosti je boj, kterému jsem zasvětila celý svůj život. Je to boj, ve který věřím každou buňkou svého těla. A je to boj, o kterém jsem přesvědčena, že ho vyhráváme. Chci být u toho, až vyhrajeme," zdůraznila také v projevu Sturgeonová a dodala, že z politiky neodchází úplně.

