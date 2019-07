Čína tvrdí, že s českým náměstkem řešila bodování občanů. Ani náznakem, diví se

Na konci června Česko navštívila čínská delegace a jednala s ministerstvem průmyslu. O schůzce jako první s odstupem času informovalo Centrum mezinárodní spolupráce Státní komise pro rozvoj a reformu Čínské lidové republiky, na jejíž zprávu upozornil Deník Referendum. Čínská strana tvrdí, že předmětem jednání s českým ministerstvem byl mimo jiné i takzvaný systém společenského kreditu. Jeho smyslem je bodovat čínské občany na základě jejich chování a podle toho jim poskytovat různé přístupy k veřejným službám. České ministerstvo však rázně odmítá, že by o něčem takovém s Čínou jednalo.

Čína podle Deníku Referendum tvrdí, že s Českem jednala například o "budování mechanismů sdílení informací a vytvoření nové platformy spolupráce mezi podniky a regiony". Během jednání měla přijít na řadu také výměna názorů na budování systému společenského kreditu. Tedy alespoň to tvrdí čínská strana, ministerstvo průmyslu se nyní proti takové interpretaci schůzky ohradilo.

"Ani náznakem, to mohu absolutně vyloučit," odpověděl Aktuálně.cz na otázku, zdali byla tato témata předmětem jednání, náměstek ministerstva Vladimír Bärtl, který se schůzky účastnil. "Jednání bylo čistě o seznamu projektů, které dlouhodobě připravují obě strany - na české straně je koordinuje ministerstvo průmyslu, na čínské straně národní komise pro rozvoj a reformu. Padla otázka k rozvoji digitalizace v Česku, zejména ve státní správě. Zmínka byla také o udělení partnerského statusu Česka na veletrhu CIIE (Čínské mezinárodní expo dovozu) v Šanghaji," dodal Bärtl.

Podobně reagovala také mluvčí ministerstva průmyslu Štěpánka Filipová. "Takzvaný společenský kredit nebyl tématem jednání," zdůraznila. Tento systém v Číně nyní funguje ve zkušebním provozu, naplno by se měl rozběhnout v příštím roce.

Jeho podstatou je, že každý čínský občan bude mít svůj kredit, který se bude snižovat či zvyšovat na základě jeho chování, jenž bude sledovat rozsáhlý kamerový systém. O část bodů by mohl přijít například za dopravní přestupky či pozdní placení účtů, ale také za přílišné trávení času na sociálních sítí, nebo když se na ní přátelí s těmi, které mají nízké skóre. Lidem s nízkým hodnocením by pak nemuselo být umožněno nakupovat třeba určitý typ letenek čí jízdenek, získat výhodnější půjčku, dostat se na prestižní školu či ucházet se o některá zaměstnání.

Žádat nápravu neodpovídá vynaloženému úsilí, tvrdí ministerstvo

Sinoložka Olga Lomová, která na zprávu čínské komise upozornila, uznává, že je možné, že čínská strana o průběhu schůzky neinformovala pravdivě a její obsah překroutila. Připomíná například několik dní staré setkání slovenské prezidentky Zuzany Čaputové a čínského ministra zahraničí Wang Iho. Obě země o schůzce, během které slovenská hlava státu kritizovala stav lidských práv v Číně, informovaly zcela odlišně.

"Takže si to klidně mohli vymyslet, mají k tomu nějaké své důvody. Nebo prostě jen posunuli obsah jednání. Pokud hovořili o digitalizaci státní správy, tak si to Číňani překlopili do toho, co dělají oni. A to je sociální kredit," vysvětlila Lomová.

Podle ní by se však Česko mělo proti takové interpretaci schůzky ohradit a žádat opravu. "Přece nejde, aby došlo k formálním jednáním a každá strana si z toho udělala úplně něco jiného. Oni si o nás můžou napsat, co budou chtít? Je to manipulace s Českou republikou," řekla Lomová.

Ministerstvo však opravu žádat nebude, ani se vůči zprávě neohradilo. "Efektivita žádostí o nápravu zavádějících či nesprávných informací bohužel zpravidla neodpovídá vynaloženému úsilí," řekla mluvčí Filipová. Dodala však, že se předpokládá, že zástupci ministerstva dostanou příležitost probrat danou věc s čínskou stranou jindy osobně.