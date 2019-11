Dramatické záběry z Hongkongu: Studenti střílí z luků, vzduchem létají zápalné lahve

Více než půl roku trvající protesty obyvatel Hongkongu proti rostoucímu vlivu Číny se po smrti 22letého studenta na začátku listopadu vyostřily.

Demonstranti proti pořádkovým silám používají zápalné lahve, házejí cihly a někteří studenti dokonce použili luky a šípy.

Podle demonstrantů jde o odpověď na jejich nenásilné snahy, které se potkaly s brutální odezvou policie. "Nemáme nic, jenom masky, a policie má zbraně. Jen se snažíme bránit," řekl agentuře Reuters 23letý studen Josh.

Policisté v posledních dnech obléhají kampusy hongkongských vysokých škol, kam se ukryli účastníci protestů. Nejhorší situace je v kampusu Polytechnické univerzity, kde se údajně ukrývají radikální demonstranti.

Pořádkové síly je vyzývají k opuštění prostor školy. "Pokud radikálové odloží své zbraně a budou následovat instrukce policie a ponesou právní odpovědnost, policie nepoužije sílu," řekl hongkongskému deníku South China Morning Post šéf policie Kwok Ka-Chuen.

Více než 400 demonstrantů, kteří školu opustili, policie zatkla. Další se před slzným plynem ukryli zpět ve škole. Desítkám studentů se podařilo uniknout přes lávku, kde na ně čekali lidé na motocyklech, kteří je odvezli pryč. Po pár minutách policie obsadila i tuto únikovou cestu.

V pondělí v noci policie do budovy školy vpustila bývalého šéfa legislativy a politika Jaspera Tsanga, aby s obléhanými demonstranty vyjednával. Ten nabídl studentům mladším 16 let, že mohou školu beztrestně opustit. Někteří to následně udělali. Není však jasné kolik.