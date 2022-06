Jak překonat řeku, když jsou mosty zničené? Analytik o riskantních operacích Rusů

Jedním z nejdůležitějších faktorů ve vývoji ruské invaze na Ukrajině bude podle britského ministerstva obrany překračování řek. Mosty ničí okupanti i ukrajinští obránci a postupující ruští vojáci mohou stavět provizorní pontony, při čemž jim hrozí vysoké ztráty. Bezpečnostní analytik Jan Ludvík z Univerzity Karlovy v rozhovoru vysvětluje, proč se jedná o riskantní manévr.

Ruské jednotky zničily poslední mosty vedoucí do města Severodoněck, o které se nyní tvrdě bojuje. Co tímto krokem sledují?

V podstatě tím odřízli obránce města od jakéhokoliv smysluplného zásobování. Ukrajinským silám ve zdejší chemičce Azot hrozí, že se bude opakovat mariupolský scénář, kdy se budou nějaký čas hrdinně bránit, ale v určitou dobu velmi statečným vojákům dojde munice, nebudou moci efektivně bojovat a nezbyde jim nic jiného než se vzdát.

Na druhou stranu Rusům budou mosty případně také chybět. Oni ale spoléhají na to, že se do města probijí z jiné (východní) strany a opraví je později. Z mostu se typicky ničí jen několik metrů, takže se nedá přejet, ale dá se opravit. Ve válkách se vždycky ničí a zároveň opravují.

Britské ministerstvo obrany uvedlo, že překračování řek na Ukrajině může pro ruskou armádu představovat problém. Proč?

Překračování řek je problém pro všechny armády. Útočící vojsko s tím má větší potíže, protože řeka je přirozená překážka, o kterou se může obránce opřít.

V květnu Rusko postavilo pontonový most přes řeku Severní Doněc, ale ukrajinským silám se podařilo správně identifikovat, kde k pokusu o překročení toku dojde, a dokázaly zkoncentrovat dělostřeleckou palbu na daný úsek (při tomto neúspěšném překračování řeky zemřelo téměř 500 ruských vojáků - pozn. red.).

Jak dlouho trvá pontonový most postavit? Na místě, kam v květnu dopadala ukrajinská dělostřelecká palba, je řeka široká asi 20 metrů.

V řádu hodin. V závislosti na šířce řeky to je riskantně dlouhý čas.

Vybavení na stavbu mostu si jednotky běžně vozí s sebou?

S sebou ho vozí vyšší organizační jednotka, typu divize, která má k sobě dedikované ženijní síly. Taková operace, jako je stavění pontonových mostů, se plánuje a vedení se snaží vytipovat vhodné místo na překročení řeky. To stejné však dělá protivník.

Jak se pozná místo, kde se dá pontonový most dobře postavit?

Musí to být takové místo, kam se dá dojet z jedné strany a odkud se dá z druhé pak bez problémů odjet. Není jich mnoho. Řeka musí téct tak, aby se dalo dobře stavět a aby tam třeba nebyl jenom les a tanky nezůstaly zaseklé. Taková místa ale obránce sleduje. Dneska je všude na bojišti spousta prostředků k průzkumu, například velké či malé drony, které přináší povědomí o situaci. Překročení řeky je o to těžší, protože klesá šance, že bude úspěšná nějaká větší jednotka, aniž by ji protivník zaznamenal.

Existuje možnost, že ruské vojáky potká při překračování řeky podobný masakr jako v květnu?

Stát se to může, na druhou stranu je u řeky Severní Doněc otázka, jestli Rusko bude chtít takovou akci ještě riskovat. Květnový přechod tohoto toku jim měl pomoct v obklíčení Severodoněcku. Nyní ale už je Rusko na jižní straně řeky a zároveň postupuje od Izjumu ze severozápadu. Takže není jasné, jestli se budou pokoušet o překročení řeky, když už ji jinde překonali. Kdyby si řekli, že s tím už Ukrajinci nebudou počítat, mohou to zkusit a zatlačit na ně tam, kde nemají tolik sil. Pořád je to ale riskantní manévr.

Takže se nedomníváte, že by překonávání řek mohlo změnit vývoj bitev na Donbase?

Nemyslím si to. Zatím jsme neviděli, že by některá ze stran byla schopna dosáhnout větších průlomů. Ukrajinci podnikají jen omezené protiútoky, šetří zdroje a ruské síly hodně změnily taktiku - vysílají malé průzkumné skupiny, aby došly tam, kde na ně Ukrajinci začnou střílet. Tím obránci odhalí své pozice a průzkumná skupina se stáhne, aby neutrpěla tak velké ztráty, jako se jim stávalo na začátku války. A nově odhalenou pozici se Rusko pokusí zničit dělostřelectvem.

