Orbánova vláda překročila hranici, špehovaný může být kdokoliv, říká maďarský novinář

Izraelský špehovací nástroj Pegasus umí na dálku číst zprávy v mobilu, nahrávat hovory nebo pořizovat fotky a videa. Vývojáři tvrdí, že slouží k boji se zločinci a teroristy, ale skupina světových médií nyní odhalila, že tímto nástrojem sleduje své kritiky i vláda maďarského premiéra Viktora Orbána. Je mezi nimi i Szabolcs Panyi, redaktor jednoho z posledních nezávislých médií v Maďarsku.

Váš mobil v posledních letech prokazatelně napadl špionážní software Pegasus od izraelské společnosti NSO Group. Existuje podezření, že pomocí něj vás sledovala maďarská vláda. Kdy jste to zjistil?

V dubnu nebo v květnu oslovili moji redakci Direkt36 dva investigativní reportéři německého listu Süddeutsche Zeitung, Bastian Obermayer a Frederik Obermaier. Tou dobou už na tom případu pracovali a v seznamu potenciálně sledovaných osob našli i moje číslo. Později si řekli ještě o několik dalších kontaktů a vzhledem k tomu, že tito dva se v minulosti věnovali velice citlivým odhalením (například případu globálních finančních toků, známému jako Panama Papers, pozn. red.), začalo nám být jasné, že půjde nejspíš o nějaké špehování.

O víkendu zveřejněná analýza hovoří o 50 tisících telefonních číslech z padesáti států, která byla vytipována pro sledování. Jak jste zjistil, že zrovna to vaše bylo mezi skutečně napadenými?

Němečtí novináři mě nejprve požádali, abych provedl forenzní analýzu svého iPhonu. To jsem udělal ve spolupráci s organizací Amnesty International. Z analýzy vyplynulo, že můj telefon byl skutečně napaden. Vytvořili jsme proto bezpečnou komunikační linku, kde mi pak kolegové prozradili podrobnosti - třeba jak dlouho jsem byl sledován. A v květnu jsme se potkali osobně v Budapešti, kde mi popsali celý rozsah případu.

Váš mobil byl nakonec napíchnutý asi sedm měsíců v roce 2019.

Ano, bylo to od 4. dubna do 7. listopadu toho roku.

Všiml jste si v té době něčeho divného na vašem mobilu?

Telefony mají běžně nejrůznější potíže, na nic konkrétního si nevzpomínám.

Pro práci všech novinářů, obzvlášť těch investigativních, jako jste vy, jsou naprosto klíčoví lidé, kteří jim poskytují neveřejné informace. Vy píšete o záležitostech vlády, tajných služeb, bezpečnosti… Bojíte se, že teď o některé ze svých cenných zdrojů přijdete?

Samozřejmě ano. Kdo by chtěl mluvit s novinářem, kterého špehuje jeho vlastní vláda?

Myslím však, že lidé se mnou budou mluvit i dál. Protože ten případ ukázal, že sledovaný tu může být v podstatě kdokoliv, koho vláda nemá ráda (v Maďarsku byli na seznamu vytipovaných cílů i právníci, opoziční politici nebo podnikatelé, pozn. red.).

Změnil jste po těch odhaleních způsob, jakým se chováte v on-line prostředí nebo jak používáte svůj mobil? Jde to vůbec?

O Pegasu víme, že telefony rozpoznává prostřednictvím telefonního čísla. Mít v telefonu SIM kartu nebo ho připojit k internetu vás dělá zranitelným. Takže ano, změním svoje chování. Začnu používat velmi staromódní metody - třeba nahrávat analogově na kazetky a dělat si poznámky do sešitu.

Stát by mě měl chránit

Z analýzy vašeho telefonu vyplynulo, že jste byl pravidelně napadán poté, co jste si vyžádal oficiální reakci od vládních představitelů pro některý z vašich chystaných textů. Jak si to vysvětlujete?

To je nejvýraznější souvislost, kterou jsem objevil. Poslal jsem za tu dobu vládě 17 žádostí o komentář, v 11 případech s odstupem několika dní následovalo prolomení mého telefonu. Ten časový odstup dává smysl, když vezmeme v potaz, jak fungují tajné služby - musí si nejdřív zařídit povolení.

Maďarský server 168 hodin zjistil, že ministryně spravedlnosti Judith Vargová loni udělila povolení v 1285 případech, letos tempo ještě zrychlilo. Jedná se přitom o jakékoliv formy sledování, nejen prostřednictvím Pegasu, jehož využití maďarská vláda popírá. Vargová tvrdí, že to je normální, protože "stát čelí mnoha nebezpečím". Co si o tom myslíte?

Problém je, že nad udělováním povolení ke sledování není žádný dohled. Nikdo neví, jestli jsou oprávněná. Vláda hovoří o hrozbách a nebezpečí, ale Maďarsko je mírumilovná země uprostřed Evropy. A já jsem občanem tohoto státu, který by mě měl chránit, zastupovat, ne se ke mně chovat jako ke kriminálníkovi.

Říkáte, že spojitost s vládou je hlavní možné vysvětlení těch napadení. Jaká další jste ještě objevil?

K několika případům došlo v době, kdy jsem komunikoval s různými zdroji kvůli článku o obchodování se zbraněmi.

Někteří další Maďaři, kteří se na seznamu objevili, tvrdí, že je v minulosti někdo sledoval i fyzicky. Zažil jste něco podobného?

Ano, sledovali mě tak, abych o tom věděl a odradilo mě to. Pracoval jsem na případu, který se týkal vraždy a také bezpečnostních složek státu. Vracel jsem se vlakem ze schůzky se zdrojem a před dveře mého kupé se postavil krátkovlasý muž v kožené bundě. Stál tam celou dobu, abych nemohl vyjít ven. S nikým nemluvil, neměl žádné zavazadlo, očividně to nebyl běžný cestující. Stál ke mně zády a pozoroval mě v odrazu v okně.

Při jiných schůzkách se mi zase stalo, že u vedlejšího stolu seděla skupina mužů, která zjevně nepatřila k běžným hostům podniku. Ale to je někdy normální, pokud pokrýváte citlivá témata.

Skutečné oběti jsou jinde

Ze všech zemí, jejichž vlády podle zjištění špehovaly izraelským softwarem své občany, je jako jediné z Evropy Maďarsko. Překvapilo vás, že by vaše vláda byla něčeho takového schopná? Pegasus bývá označován za nejvýkonnější nástroj svého druhu na světě.

Není překvapivé, že si ho Maďaři mohli koupit. Sám jsem se tématu izraelsko-maďarských vztahů věnoval a několik zdrojů mi naznačilo, že dochází k transferu technologií z Izraele do Maďarska. Šlo o volební nebo bezpečnostní nástroje. O Pegasovi jsem nevěděl, ale nepřekvapuje mě to. Benjamin Netanjahu (bývalý izraelský premiér, pozn. red.) je velmi důležitým Orbánovým spojencem, Maďarsko zase vetuje všechna prohlášení Evropské unie kritická k Izraeli…

Změnila tato zkušenost způsob, jakým uvažujete o své práci? Nemáte strach?

Je to dost nanic pocit. Ale nebojím se - co by mi mohli udělat? Jsme pořád členy Evropské unie, chrání mě evropské zákony a mezinárodní standardy. V tomto máme štěstí. Že nám nehrozí zatčení, bití, mučení nebo smrt jako v jiných státech, kde byl Pegasus zneužit proti novinářům (došlo k tomu například v Ázerbájdžánu, Maroku nebo Mexiku, pozn. red.). To oni jsou skutečnými oběťmi, ne já.

Jsem vlastně optimista v tom, že se podaří vyvinout tlak na maďarskou vládu, aby s používáním podobných nástrojů přestala. Protože tím bezpochyby překročila hranici.

Video: Nový evropský klub euroskeptiků? Šance a limity maďarsko-polsko-italského spojenectví