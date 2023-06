Staňte se farmáři, vyzývá Číňany reality show. K návratu na venkov vybízí i prezident

Parta mladých mužů, kteří se učí pracovat na farmě, přitáhne každý týden k obrazovkám více než tři čtvrtě milionu Číňanů. Některé diváky už zaujala natolik, že se mladíkům chtějí podobat. Mluví o tom, že opustí město a na venkově podpoří čínské zemědělství. Televizní reality show tak pomáhá plnit cíle stanovené komunistickou vládou v Pekingu.

První díl seriálu Staňte se farmářem se na čínské streamovací službě iQIYI, místní obdobě Netflixu, objevil letos v únoru, na začátek zemědělské sezony. Muži mezi 20 a 28 lety dorazili na farmu v přímořské provincii Če-ťiang na východě země a za 190 dní musí zvládnout vše, co je potřeba. Připravit půdu, zasít, sklidit úrodu a postarat se o zvířata. Mnozí přitom nikdy nedrželi v ruce rýč a nevědí, k čemu se používají hnojiva. Teď mají na starosti farmu o rozloze 9,5 hektaru, tedy zhruba 14 fotbalových hřišť.

Zpočátku pořad mnoho pozornosti nepřitáhl. Účastníci nejsou celebrity s miliony fanoušků na sociálních sítích, ale neznámí lidé. Přesto ale zabral. Deset nezkušených farmářů si postupně získalo publikum. Diváci drží palce mladíkům, kteří za své účinkování podle oficiálních informací nedostávají zaplaceno a vydělávají si prodejem toho, co vypěstují.

Na serveru Douban, který je čínskou obdobou Česko-slovenské filmové databáze, se show vyšplhala na hodnocení 8,9 z deseti. A diváci si vyžádali přídavek. Místo původních 39 epizod jich vyjde 50, píše server What's On Weibo, sledující dění na čínských sociálních sítích. Právě na nich diváci k pořadu píší, že by vyměnili kancelář za práci na poli.

Z obliby seriálu má proto radost i Oddělení propagandy ústředního výboru Komunistické strany Číny. Potravinová bezpečnost a obnova venkova se v posledních letech v proslovech politiků objevují stále častěji. Naposledy o tom mluvil na začátku května čínský prezident Si Ťin-pching.

Mladým, kteří odcházejí studovat do měst, doporučil návrat na venkov. Pomohli by tím zlepšit lokální ekonomiku a zajistit potravinovou bezpečnost. Snížila by se také nezaměstnanost mezi mladými. Teď je na rekordní 20procentní úrovni, píše americká stanice CNN.

Potřebu nahradit stárnoucí generaci venkovských zemědělců mladšími zmínilo i školení, které účastníci show před natáčením dostali. Zaznívá i v samotném pořadu. "Čína je zemědělská země. Zemědělství je základem národní ekonomiky, ale v posledních letech je v něm kvůli stárnutí nedostatek pracovníků," ozve se na přednášce pro farmáře-začátečníky.

"Jídlo není něco, o čem bychom rádi vtipkovali, hlavně vzhledem k velikosti naší půdy, která poskytuje potravu mnoha lidem. Jde o zodpovědnost a morálku," cituje server What's On Weibo režiséra programu Jang Čchang-linga.

Zemědělství jako nový trend

Společnost iQIYI se tématu zemědělství chce ještě nějakou dobu držet, jak dokazuje upoutávka na nový seriál s názvem Romance na farmě. Tentokrát nepůjde o reality show, ale o hraný příběh moderní ženy, která se vrátí v čase do dob dynastie Sung vládnoucí mezi 10. a 12. stoletím - a začne pracovat na farmě. Nový trend potvrzuje i online hra s tématem zemědělství, kterou na čínskou sociální síť WeChat připravila módní značka Balenciaga.

Efekt cílené propagace na veřejné mínění se dostavil. Loni v září téměř 71 procent dotázaných v průzkumu provedeném novinami Komunistické strany mládeže uvedlo, že je pro ně život na vesnici lákavý. Jako důvody lidé uvedli pomalejší životní styl, levnější bydlení a méně stresu.

Televizní pořady propagující zemědělství nejsou ve světovém měřítku ničím výjimečným. V komunistickém Československu lákaly televizní diváky příběhy kombajnérů v seriálu Plechová kavalerie režiséra Jiřího Dietla. Romantizovanou letní brigádu na statku už před druhou světovou válkou propagoval film Jarčin profesor režisérů Čeňka Šlégla a Jiřího Slavíčka.

