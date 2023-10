Škodí to celé zemi. Analytik popsal “krystalický příklad” korupce na Ukrajině

Na Ukrajině podle analytika rizik Vladimíra Votápka stále působí podnikatelské a politické skupiny, které neváhají vydělávat na probíhajícím konfliktu. Země se dle jeho slov stále potýká s výraznou korupcí a není schopná optimálně řídit své zdroje. "Bohužel je tohle prostě pravda," uvádí v rozhovoru.

Ukrajinský aparát se podle něj dopouští nekalých praktik, které sice přinášejí zisk určitým podnikatelským skupinám, ale celé zemi škodí. "Úplně klasický příklad byla ta zbytečná konfrontace s Polskem ohledně exportu či transportu obilí. To byla naprosto zbytečná chyba a bylo by velmi žádoucí, aby se toho Ukrajinci vyvarovali pro příště," zmiňuje Votápek v pořadu Spotlight.

Společně s tím ale také zdůrazňuje, že ani západní země nepostupují při řízení svých zdrojů a pomoci Ukrajině zcela optimálně. "Takže jaksi ani jeden z nás není dokonalý. Ale doufejme, že to bude stačit na to, abychom dosáhli svého cíle - a to znamená porážky Ruska," dodává bývalý český generální konzul v Petrohradu.

Dále v celém rozhovoru se Světlanou Witowskou například komentuje taktiku ukrajinské protiofenzivy či kritizuje rozhodnutí slovenské prezidentky Zuzany Čaputové zastavit další pomoc Ukrajině kvůli výsledku slovenských voleb. "Asi si myslí, že v tom spočívá role slabého úřednického prezidenta, který na Slovensku je. Byl bych ale raději, kdyby se ukázala být velkou heroinou a řekla: Ne, nic takového," podotýká Votápek.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:10-5:00 Jak zásadní postup sledujeme na ukrajinské frontě a jak důvěryhodné jsou zprávy o ztrátách na ruské i ukrajinské straně? Jak blízko jsou Ukrajinci od odstřihnutí přístupu Ruska ke Krymu?

5:00-9:17 Je pravda, že západní zbraně na Ukrajině částečně selhávají? Která strana opotřebovává své síly rychleji a co může ještě pomoci ruské straně? Jak velkou roli hraje v bojích ukrajinská morálka?

9:17-15:48 O tom, jaké problémy Ukrajinu a Ukrajince čekají po konci války. Jak pokračují přístupová jednání země k Evropské unii a jak dlouhý proces to může být?

15:48-19:11 Nepřeceňuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj někdy své síly a na co velmi spoléhá? Kde by si měl v zahraniční politice Ukrajiny dát Zelenskyj pozor?

19:11-23:35 Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová zastavila další pomoc Ukrajině kvůli výsledkům voleb v zemi. Proč se tak stalo a jaká je to zpráva pro ostatní západní země? A jak mohou podporu Ukrajiny ovlivnit americké volby hlavy státu v příštím roce?

23:35-26:11 Jak Votápek vnímá, že se do Zelenského na sociálních sítích začal opírat i miliardář Elon Musk?