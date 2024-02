Romancov: Největší slabina Ruska? Není na bojišti ani uvnitř státu. A lze ji využít

Ruská agrese na Ukrajině pokračuje už druhým rokem a podle vývoje na frontě to vypadá, že konflikt “zamrzl” v zákopové válce, kde ani jedna strana nemá sílu na výraznější průlom. Podle politologa Jana Šíra, politického geografa Michaela Romancova a novináře Ondřeje Soukupa bude nejspíš nutné hledat onen zlom ve válce jinde než na bitevním poli.

Uplynuly dva roky od invaze Rusů na Ukrajinu a vojska největšího státu světa stále okupují velkou část území, které se nepodařilo osvobodit ani při dlouho očekávané loňské letní protiofenzivě. Podle vojenských expertů se konflikt už dostal do bodu, kdy pomalá "opotřebovávací" válka v dohledné době nepřinese výraznější změny v územních ziscích.



"Obávám se, že žádný ‘game changer’ není. Respektive já ho nevidím, ale to neznamená, že ho nemáme hledat," odpovídá člen zahraniční redakce ČRo Ondřej Soukup v debatě Spotlightu na otázku, zda si myslí, že Ukrajina může v dohledné době zvrátit situaci na bojišti ve svůj prospěch.

Podle politického geografa Michaela Romancova to nebudou ani slíbené stíhačky F-16, které by Ukrajině přinesly kýžené vítězství. Potenciál vidí spíše ve vývoji na úrovni politického bojiště. "Představme si politické změny v Turecku, změny v Íránu a Číně, které se mohou otočit k nějakému velmi nepříznivému vývoji pro Rusko," vyjmenovává expert možné scénáře u států, které s Kremlem stále spolupracují.

A jaké další změny by mohly ve světové politice nastat? Podle politologa Jana Šíra nemůžeme vyloučit ani příchod takzvaných černých labutí, tedy neočekávaných událostí, které mohou razantně zamíchat geopolitickou situací.

"Ty labutě mají jednu velkou nevýhodu, že nevíme, v čí prospěch zasáhnou," vysvětluje Šír, že zejména nečekaná smrt některého z důležitých státníků, který figuruje ve válečném konfliktu, může být rozhodující.

Celou debatu si můžete pustit ve videu níže nebo si ji poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla její hlavní témata?

0:40-8:20 Co prožívali Romancov, Soukup a Šír, když před dvěma lety Rusko vojensky napadlo Ukrajinu? Bylo pro ně překvapením, když se Ukrajina začala intenzivně bránit a Kyjev se Rusům dobýt nepovedlo?

8:20-11:00 Jaký je nejsilnější moment ze dvou válečných roků na Ukrajině pro politologa Jana Šíra? Jsou podle novináře Ondřeje Soukupa i dva roky od začátku invaze Ukrajinci stejně motivovaní svou zemi bránit?

11:00-14:22 Jakou pozici má po dvou letech války ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj? Vnímají nějaký rozdíl mezi tím, jak je přijímán na domovské Ukrajině a jak ve světě?

14:22-21:22 O tom, jakou zemi by Putin zkoušel obsadit jako další v případě, že by Ukrajina padla. Hrozí, že by se Rusko pokoušelo napadnout i státy Evropské unie, jak nedávno varovala gruzínská prezidentka? Jaký je vlastně Putinův cíl, kvůli kterému invazi na Ukrajinu začal?

21:22-27:50 Proč může Putin ve válce stále pokračovat? Ukrajina trpí nedostatkem vojáků i munice, proč západ nepodporuje Ukrajinu víc? Co by pro Evropu znamenala vojenská porážka Ruska? A je to něco, čeho je se taky třeba obávat?

27:50-31:21 Politický geograf Michael Romancov hovoří o tom, proč můžeme Putina srovnávat s Hitlerem a na co si při takovém srovnání dávat pozor.

31:21-35:00 Může se podle Soukupa na prezidentských volbách v Rusku nějak projevit úmrtí opozičního politika Alexeje Navalného? Myslí si politolog Šír, že reakce Západu na jeho smrt byla dostatečná?

35:00-39:09 Co by pro Ukrajinu znamenalo případné vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách v USA?

39:09-46:58 O tom, jestli v Rusku může po Putinovi přijít někdo ještě horší. Co by pro Šíra bylo výhrou Ruska a co by naopak znamenalo jeho porážku? Vidí Soukup, Romancov a Šír v blízkém horizontu ve válce něco, co by mohlo zvrátit dosavadní situaci jak ve prospěch Ukrajiny, nebo Ruska?