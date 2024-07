Bříza o nebezpečí pro Ukrajinu: Jde o miliony granátů, potvrdily je satelitní snímky

"Ruská federace se sama světu prezentuje jako jedna z nejmocnějších zemí světa, přesto vyhledává spojence typu Severní Korea, relativně malou zaostalou zemi, ve které panuje po dekády hladomor," říká bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza, podle kterého to samo o něčem svědčí. Ze spojenectví ale podle něj plynou dvě důležité hrozby pro svět, které není radno podceňovat.

"První hrozbou jsou přímé dodávky zbraní na Ukrajinu, a to nejenom dělostřeleckých granátů, ale i balistických raket. A druhá je spojená s tím, jak jsou dodávány zbraně do Ruské federace," vypočítává Bříza, podle kterého nelze opomenout, že Rusko dává zpětnou vazbu KLDR, v čem jsou jejich zbraňové systémy chybné a vadné a tím jim je pomáhá vylepšovat.

Dodává k tomu ovšem, že my jsme pořád pro Severní Koreu na periferii. "Zpřesňování zbraňových systémů je ale hrozbou minimálně pro Jižní Koreu. Snad ještě zmiňme jaderné zbraně. Tam bych byl opatrný a určitě bych nesázel na to, že Ruská federace poskytne svoje technologie Severní Koreji," myslí si expert.

Bříza vypočítává, že na Ukrajinu by mohlo ze severokorejských "zásob" plynout kromě balistických raket a milionů granátů, což už potvrdily analýzy i satelitní snímky. "Odhad je asi kolem pěti milionů kusů granátů. Pro představu, abych to zasadil do kontextu války na Ukrajině, tak Ruská federace je během své kampaně schopna spotřebovat kolem deseti milionů granátů ročně, naproti tomu Ukrajina zhruba dva až tři miliony granátů," připodobňuje analytik.

Pokud jde o mír, podle Břízy dojde příští rok k opotřebení jednotek a na nějaké rozhovory bude muset dojít. Je podle něj ale potřeba vystihnout ten pravý moment, protože dokud má Rusko pocit, že vyhrává, není schopné přijmout jakékoliv ústupky ze svého plánu.

"Podívejte se na ty podmínky a vypíchnu jednu, kdy prezident Putin ukázal neuvěřitelný smysl pro černý humor. On konstatoval, že jeho základní podmínkou pro uzavření míru na Ukrajině je, že ukrajinská armáda bude stažena z Ukrajiny," dokládá expert.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.