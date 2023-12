Expert: Rusko znepokojivě zbrojí. Bude ještě krvelačnější, stačí mu i hloupé zbraně

"Rusko je nezanedbatelnou hrozbou. Své kapacity v tuto chvíli vyčerpává na Ukrajině a delší konflikt by znamenal spíš ohrožení jeho politického režimu. To neznamená, že se nemůžeme o reálném vojenském střetu bavit v dlouhodobějším horizontu několika let," říká politický geograf Libor Jelen. Co je podle něj ale daleko blíže, je hybridní forma válka na hranicích Evropy, varuje v rozhovoru.

12:22 Spotlight News - Libor Jelen | Video: Aktuálně.cz, Martin Krepindl

"Nejde jen o současný konflikt na Ukrajině. Reálnou hrozbu představuje i hybridní forma války v jiných východoevropských státech, Pobaltí nebo Moldavsku," říká politický geograf k tomu, jak vážně by měly ruskou hrozbu brát státy východního křídla Severoatlantické aliance. Pokud jde o vojenský konflikt, další eskalaci na východě Evropy v nejbližších týdnech ani měsících neočekává. "To teď není na pořadu dne," myslí si expert. Ruský prezident Vladimir Putin si prohlíží jadernou ponorku na základně v Severodvinsku | Foto: Reuters Jelen v rozhovoru popisuje také to, v čem se Západ, pokud jde o Rusko, zmýlil. Zmiňuje třeba, že nepřiměřené očekávání bylo u uvalených sankcí. "Rusko ekonomicky jen těžko dostaneme na kolena, protože je strukturálně pořád někde na úrovni rozvojových zemí zaměřených primárně na export nerostných surovin. Dost těžko můžeme uplatňovat nějaké sankce nebo očekávat, že budou fungovat na kolaps celé ekonomiky," vysvětluje odborník. Co Západ také podcenil, je podle politického geografa vyspělost ruského vojenského průmyslu. Podle něj jde o dědictví Sovětského svazu a toho, že byla země do konce osmdesátých let válečnou ekonomikou. Kapacity na výrobu zbraní si tak Rusko udrželo dodnes. "Pokud hovoříme o vyspělejších zbraních založených na technologiích a čipech, může být trochu problém je doplňovat. To ale neznamená, že nemůžou vyrábět munici, jednodušší tanky a děla, která mohou používat v masovém měřítku a navíc mohou způsobovat i mnohem horší ztráty než cílené zbraně," dodává Jelen. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

