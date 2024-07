Naprostý obrat Babiše. Spojil se s lidmi, kteří brojí proti zájmům Česka

V Evropském parlamentu vzniká nová frakce. Andrej Babiš se spojil s Viktorem Orbánem a Svobodnou stranou Rakouska. Pro Hnutí ANO to znamená ostrý posun doprava a odklon od témat, která prosazovalo. "Babiš se spojil se stranou, která v minulosti brojila a do budoucnosti bude velmi intenzivně brojit proti bytostným českým zájmům," říká redaktorka Aktuálně.cz Kateřina Šafaříková.

Všechny tři strany ve svých zemích evropské volby vyhrály a dohromady mají 24 poslanců, což jim stačí. K vytvoření frakce je ale také potřeba, aby byla složena z alespoň sedmi členských zemí. Musí proto ještě nejméně čtyři politické partnery najít.

Šafaříková spekuluje, že další stranou, která se k frakci přidá, bude francouzská Národní fronta Marine Le Pennové, která momentálně bojuje o premiérské křeslo ve francouzských volbách. "Viktor Orbán by nešel do nejistého podniku, proto předpokládám, že se jim podporu podaří sehnat," dodává.

Spojenectví s Orbánem není pro Babiše překvapivé, maďarského politika český expremiér dlouho chválí. Pro české zájmy je ale zarážející, že se rozhodl spojit i s rakouskými Svobodnými, kteří před dvaceti lety blokovali vstup Česka do EU a požadovali například zrušení Benešových dekretů nebo zavření elektrárny Temelín, vypočítává Šafaříková.

Rakušané také podle novinářky napadnou razítko od Evropské komise pro pomoc na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech před soudem. Jak se to promítne do fungování koalice, je otázkou, zvlášť když se Babišova vláda pyšnila tím, že jádro pro Česko i do budoucna zachránila.

