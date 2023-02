Společnost SpaceX omezila Ukrajině možnost používat službu Starlink pro drony

V České republice se loni ubytovalo 19,5 milionu turistů. Proti předchozímu roku 2021, který byl ještě výrazně ovlivněn pandemií nákazy covid-19, je to nárůst o 71 procent. Stále je to ale o 2,5 milionu turistů méně než v předcovidovém roce 2019. Ve srovnání s ním loni scházeli zahraniční turisté. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

"I když se návštěvnost meziročně zvyšuje, stále je patrný vliv nízké datové základny z předchozích roků, které byly negativně ovlivněny koronavirem. V porovnání s 2019 byl loňský objem celkové návštěvnosti na 89 procentech," uvedli statistici. V hromadných ubytovacích zařízeních loni strávili turisté celkem 50,6 milionu nocí. Meziročně to bylo o 59 procent více. V roce 2019 bylo přenocování 57 milionů.

Českých turistů se v tuzemsku ubytovalo zhruba 12,1 milionu, cizinců pak 7,3 milionu. "Návštěvnost domácích hostů už v příjezdech i přenocováních rok 2019 překonala o devět procent, ale stále chybí ubytovatelům třetina (32,5 procenta) zahraniční klientely," sdělil ČSÚ.