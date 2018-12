Spojené státy zakázaly urychlovače střelby. Ty umožňují měnit zbraň na automatickou

před 39 minutami

Vláda Spojených států vydala nařízení, které zakazuje používání urychlovačů palby. Oznámila to mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová. Zařízení označované jako bump-stock umožňuje upravit poloautomatickou zbraň na plně automatickou. Kdo urychlovač nyní vlastní, bude jej muset na základě nové úpravy do 90 dní zničit nebo odevzdat. Bump-stock loni použil mimo jiné střelec, který zavraždil v Las Vegas 58 lidí. Urychlovače palby je možné jednoduše vyrobit a na internetu je lze pořídit relativně levně. Poloautomatické zbraně, které se ve většině států USA prodávají legálně, mění tato zařízení na automatická tím, že umožní pálit, aniž by bylo nutné opakovaně mačkat spoušť.