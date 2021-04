Spojené státy sníží emise skleníkových plynů do konce dekády o polovinu, řekl Biden

Spojené státy jsou na cestě snížit emise skleníkových plynů o polovinu do konce tohoto desetiletí. Při zahájení virtuálního klimatického summitu světových lídrů to řekl americký prezident Joe Biden. Boj proti oteplování planety přinese Američanům miliony nových pracovních příležitostí, USA přitom k boji s oteplováním planety tlačí také morální povinnost, dodal prezident.

"Cena za nečinnost tváří v tvář klimatickým změnám stále roste. Spojené státy již nebudou čekat," poznamenal šéf Bílého domu s tím, že nynější desetiletí je rozhodující. "V této dekádě musíme učinit rozhodnutí, díky nimž se vyhneme nejhorším důsledkům klimatické krize," řekl. Zároveň dodal, že nejbohatší státy by měly svoje snahy zintenzivnit.

Čínský prezident Si Ťin-pching ve svém vystoupení prohlásil, že Čína začne v období let 2026 až 2030 snižovat svou spotřebu uhlí. Jako cíl pro svou zem pak vytyčil dosáhnout vrcholu v tvorbě emisí do roku 2030 a uhlíkové neutrality do roku 2060.

Takový závazek je podle něj výjimečný, protože Čína tak od vrcholu produkce skleníkových plynů přejde k uhlíkové neutralitě v rekordně krátké době, tedy v období třiceti let.

Čínský prezident rovněž poznamenal, že rozvinuté země, které produkují velké množství skleníkových plynů již dlouhou dobu, mají větší zodpovědnost provést změny svých ekonomik. Méně rozvinutým zemí by podle něj rovněž měly pomoci s přechodem na nízkoemisní provoz.