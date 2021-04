Ochrana klimatu má svůj evropský zákon. EU začíná s radikálním snižováním emisí

Vláda v pondělí opět navrhne, aby prezident Miloš Zeman povýšil ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku do generálské hodnosti, řekl při středečním uvedení do funkce ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Prezident to kvůli svým výhradám proti kontrarozvědce a Koudelkově práci pětkrát odmítl.

Zeman naposledy opomenul Koudelku při jmenování generálů loni v říjnu. Vláda tehdy jeho povýšení do generálské hodnosti navrhla už popáté. Prezident práci BIS opakovaně kritizuje. "Ano, my pana plukovníka navrhneme na povýšení do generálské funkce," řekl ve středu Babiš. Kabinet by o tom měl rozhodnout na pondělním řádném zasedání, doplnil.